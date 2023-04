Gerechtes Unentschieden

Werbung

Gr. Dietmanns - Karlstein / Thaya 2:2. Die Begegnung zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenvierten versprach im Vorfeld einiges an Spannung, diese wurde den Zuschauern auch geliefert.

In den ersten Minuten versuchten beide Mannschaften einmal seitlich innerhalb des Strafraums ihr Glück, beide Schüsse segelten aber über die Latte. Nach einer Viertelstunde schaltete Großdietmanns nach einer Balleroberung im Mittelfeld schnell um. Ahmed Cetin zog außerhalb des Strafraums ab, sein Schuss ging zuerst an die linke, dann an die rechte Stange und rollte dann vor das Tor. Ondrej Hacka schaltete am schnellsten und staubte zur 1:0-Führung ab.

Smrcka drehte Spiel

Zehn Minuten nach der Führung nutzte auch Karlstein eine Balleroberung im Mittelfeld beinhart aus. Der Ball kam zu Jiri Smrcka, der 20 Meter vor dem Tor nicht attackiert wurde und den Ball platziert in die rechte Ecke schoss.

In der 39. Minute sahen die Zuschauer einen fast identen Treffer. Wieder hatte Smrcka im vorderen Drittel zu viel Platz. Er zog aus 25 Metern ab und verwandelte so trocken wie schon 15 Minuten zuvor, dieses Mal aber in die linke Ecke.

Großdietmanns glich aus

In Minute 56 gelang Großdietmanns der Ausgleich. Ahmed Cetins Eckball wurde auf Höhe der ersten Stange verlängert und fiel Himmet Balli vor die Füße, der nicht lange zögerte und zum 2:2 einschoss.

In der letzten halben Stunde ließ die zuvor hervorragende Chancenauswertung nach. Karlsteins Milos Kriegsmann wurde nach einem Eckball per Kopf gefährlich, Großdietmanns' Jaroslav Ludacka versuchte es per Volley, beide Abschlüsse waren aber zu zentral. So blieb es am Ende beim gerechten 2:2.

Stimmen zum Spiel

Lucas Simon, Sportlicher Leiter SVU Großdietmanns: „Bei den zwei Gegentoren sind wir selbst schuld, wir wissen, wie gut Smrcka ist. Sonst sind wir aber sehr zufrieden, den Punkt haben wir uns verdient.“

Tore: Heim Himmet Balli (56.), Heim Ondrej Hacka (15.), Gast Jiri Smrcka (24.), Gast Jiri Smrcka (39.)

Gr. Dietmanns: Alexander Gruber, Ferdi Dinc, Himmet Balli, Mohamad Ahmadi, Ondrej Hacka, Ferah Kayra Taskin, Jiri Hrbac, Michal Masat, Jaroslav Ludacka, Ahmed Cetin, Petr Janda, Mathias Pichler, Lucas Simon, Matthias Weiss, Eric Killinger, Mario Drabek, Mathias Pichler (82. statt Ferdi Dinc)

SG Karlstein / Thaya: Robert Ringl-Allinger, Rudolf Pany, Patrick Popp, Jiri Smrcka, Georg Damberger, Fabian Ehn, Daniel Pescher, Georg Premm, Josef Sindelar, Milo? Kriegsmann, Matthias Kuna, Bernd Eggenberger, Oliver Köck, Nico Fasching, Bernhard Pany, Daniel Kuna, Christian Gererstorfer, Nico Fasching (65. statt Georg Damberger)

Karten: Michal Masat (43. Gelb Unsportl.), Jiri Hrbac (77. Gelb Foul), Ahmed Cetin (89. Gelb Unsportl.), Georg Premm (70. Gelb Foul)