Knapper Heimsieg für Großdietmanns

Gr. Dietmanns - Pfaffenschlag 2:1. Großdietmanns musste am Samstag verletzungsbedingt auf Sebastian Schrammel und Mohamad Ahmadi verzichten, außerdem war Ahmed Cetin verhindert. Die Heimmannschaft startete auch nicht gut ins Spiel, bereits nach fünf Minuten wurde ihnen ein Ballverlust beim Spielaufbau zum Verhängnis. Pfaffenschlag kombinierte sich daraufhin gut durch die Abwehr, Tomas Batrla vollendete den Angriff und erzielte die frühe Führung für die Gäste.

Nach dem Führungstreffer gab es für die 70 Zuschauer nicht viele Chancen zu bewundern, das Spiel wurde vor allem kampfbetont ausgetragen. Kurz vor der Pause spielte sich Großdietmanns einen gefährlichen Angriff heraus. Am Ende des Spielzugs bekam Mathias Pichler einen Stangelpass, den er alleine vor dem Tor zum 1:1 verwertete. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause.

Hacka entschied Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit blieben hochkarätige Chancen eher die Ausnahme. Eine solche Möglichkeit fand Ondrej Hacka jedoch in der 57. Minute vor. Diese nutzte der Tscheche auch und erzielte somit die 2:1-Führung für die Heimischen. Nach dem 14. Saisontor von Hacka folgten keine größeren Highlights mehr. So konnte Großdietmanns am Ende über die drei eingefahrenen Punkte jubeln.

Stimmen zum Spiel

Lucas Simon, Sportlicher Leiter von Großdietmanns: „Es war für die Zuschauer keine schöne Partie. Wir waren aber kämpferisch stark und haben meiner Meinung nach verdient gewonnen.“

Statistik:

Torfolge: 0:1 (5.) Batrla, 1:1 (42.) Pichler, 2:1 (57.) Hacka

Karten: Drabek (80., Gelbe Karte Foul)Sprinzl (78., Gelbe Karte Foul)

Gr. Dietmanns: Ludacka, Hacka, Pichler (90. Fichtenbauer), Taskin, Janda, Gruber, Balli, Drabek (87. Killinger), Masat, Hrbac, Dinc

Pfaffenschlag: Spielhofer, Pruckner, Witt, Bauer Jonas (60. Buxbaum), Fraissl, Kavka, Sprinzl (78. Hauer), Capka, Bauer Michael, Liebhart (17. Schörghofer), Batrla

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger