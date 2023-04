Siegharts ging schwer ersatzgeschwächt unter

Werbung

Groß-Siegharts - Eibenstein 1:5. „Wir müssen mittlerweile eine ganze Mannschaft vorgeben“, verkündete der Sportliche Leiter des SV Groß-Siegharts, Roland Zarycka. Beim Spiel gegen Eibenstein fehlten den Bandlkramerlandlern gleich 13 Kicker. Zuletzt riss sich etwa Johannes Gföller sein erst operiertes Kreuzband erneut, auch Goalgetter Jaroslav Bosnyak fällt verletzt aus und weitere Stammkräfte wie Nicolas Pany oder Jakob Schneider müssen bis auf Weiteres passen – und stehen nur exemplarisch für viele.

Wirkliche Möglichkeiten hatten die Siegharster folglich gegen Eibenstein nicht, vergaben zwar ab und an Halbchancen, waren aber weitgehend unterlegen. Binnen vier Minuten entschieden die Gäste dann noch vor der Pause die Partie: Petr Jaros mit einem Doppelpack und Christian Trisko machten vorm Seitenwechsel Nägel mit Köpfen, sorgten für eine komfortable 3:0-Halbzeitführung.

Verteidiger ersetzte Co-Trainer im Tor

Im zweiten Spielabschnitt vernebelten die Hausherren dann weiterhin die wenigen Chancen, die sie vorfanden. Eibenstein hingegen blieb offensiv dran, Andre Rossmanith legte in Minute 65 nach. Trisko schnürte in Minute 71 dann ebenso einen Doppelpack, sorgte fürs 5:0. Eine Viertelstunde vor Schluss zog sich dann auch noch Ersatzkeeper Bauer eine Verletzung zu, Philipp Weber kam in die Partie und musste das Tor hüten. Der gelernte Verteidiger konnte zwar anschließend mit einer starken Parade aufzeigen, die Niederlage aber klarerweise nicht mehr verhindern.

Ehrentreffer blieb kosmetisch

Kilian Hayduck sorgte vier Minuten vor dem Ende dann zwar noch für den kosmetischen 1:5-Anschlusstreffer, eine Chance auf Punkte hatte die Höbinger-Elf aber nicht mehr. „Es wird mit den Verletzungen nicht besser, das war dann schon ausschlaggebend“, meinte Zarycka. Dessen Team trifft nächstes Wochenende dann auf Kirchberg: „Ich hoffe, dass wir anschreiben können, auch, wenn es so natürlich schwer wird.“ Nächster Eibenstein-Gegner ist der Vorletzte Allentsteig.

Stimmen zum Spiel

Martin Koppensteiner, Sportlicher Leiter SV Eibenstein: „Der Sieg war in dieser Höhe verdient. Es hätten aber beide Mannschaften Chancen auf mehr Treffer gehabt.“

Tore: Heim Kilian Hayduck (86.), Gast Petr Jaros (39.), Gast Petr Jaros (43.), Gast Andre Rossmanith (65.), Gast Christian Trisko (40.), Gast Christian Trisko (71.)

Großsiegharts: Daniel Bauer, Ferhat Derin, Johannes Römer, Felix Hofbauer, Julian Schneider, Stefan Bittermann, Florian Wais, Manuel Weigl, Mathias Hofbauer, Jiri Smetana, Kilian Hayduck, Collins Babila, Philipp Weber, Nicolas Hager, Collins Babila (74. statt Stefan Bittermann), Philipp Weber (76. statt Daniel Bauer)

Eibenstein: Patrik Sobolik, Daniel Kowatsch, Marco Schuh, Christian Trisko, Andre Rossmanith, Martin Du?ák, Julian Binder, Jürgen Haimböck, Milan Stanek, Petr Jaros, Daniel Csiba, Mario Giefing, Dominik Haumer, Sebastian Windisch, Bernd Vitovec, Bernhard Silny, Sebastian Windisch (90. statt Andre Rossmanith)

Karten: Mathias Hofbauer (58. Gelb Foul), Kilian Hayduck (69. Gelb Kritik), Florian Wais (89. Gelb Foul), Marco Schuh (21. Gelb Foul)