Früher Treffer als Erfolgsrezept für den ersten Sieg des SV Eibenstein

Damit hat vor dem Derby vermutlich niemand gerechnet. Die bisher stark auftretenden Haie aus Hoheneich verloren gegen den SV Eibenstein, der zuvor noch überhaupt nicht in Fahrt gekommen war. Wie kam es zu diesem Ergebnis und was kann man nun in den nächsten Spielen von beiden Mannschaften erwarten?

Zu Beginn des Spiels setzte sich ein Trend fort, den man bei Hoheneich schon die gesamte Saison über beobachten kann: Die Haie verpassen den Start in die Partie. Gegen Karlstein bewahrte sie ein verschossener Elfmeter noch vor einem frühen Rückstand, gegen Windigsteig und Kirchberg lag die Geist-Elf nach einer Viertelstunde aber jeweils zurück. Auch gegen den SVE dauerte es nur 16 Minuten, bis der Gegentreffer fiel.

„Dann glauben wir, es läuft von alleine“

Trainer Karl Geist ahnte bereits, dass der Start im Derby wieder ein Problem werden könnte: „Ich habe es mir genau so vorgestellt. Wir hatten noch kein Spiel verloren, Eibenstein erst einen Punkt. Dann glauben wir, es läuft von alleine. Ich habe gesagt, wir müssen permanent Druck machen. Vor allem in der ersten Halbzeit hat aber eher Eibenstein so gespielt. Dann haben wir wie in den anderen Spielen früh das Tor bekommen. Danach waren wir etwas ideenlos. Eibenstein hat den Sieg mehr gewollt.“

Aufseiten von Eibenstein half eine taktische Änderung von Trainer Markus Zimmel, der die Mannschaft im Vergleich zu den anderen Spielen umstellte und es so schaffte, das Fehlen von Petr Jaros besser zu kompensieren, wie der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner verriet: „Wir haben Stanek offensiver eingesetzt, dass er näher bei Strejcek spielt. Das hat sich bezahlt gemacht. Strejcek war im Vergleich zur Vorwoche nicht wiederzuerkennen, er hat richtig gut gespielt. Stanek kann Jaros zwar hinsichtlich der Schnelligkeit nicht ersetzen, er kann das aber spielerisch lösen.“ Das trug dazu bei, dass der SVE vorne wieder gefährlicher wurde. Gegen Ende der Partie hatte Eibenstein sogar noch einige Chancen, um die Führung auszubauen. „Wir waren dem 2:0 näher als Hoheneich dem Ausgleich“, so Koppensteiner.

Wichtiges Erfolgserlebnis für Eibenstein

Für Eibenstein war das Erfolgserlebnis im Derby wichtig, um aus dem Abwärtstrend auszubrechen. „Unsere Leistungen waren zuvor auch nicht schlecht, aber im letzten Drittel hat es gefehlt. Gegen Hoheneich sind wir wieder vors Tor gekommen. Das Selbstvertrauen ist auf jeden Fall etwas zurückgekommen. Ich denke schon, dass wir das mitnehmen können“, erklärt Koppensteiner. Zuhause gegen Rastenfeld wartet auf den SVE auch eine machbare Aufgabe, wo das neue Selbstvertrauen gleich zusätzlich gestärkt werden kann. Neben Petr Jaros wird der SVE aber auch weiterhin auf Thomas Koller verzichten müssen, ein Einsatz von Christian Trisko ist noch fraglich.

Und wo sieht Hoheneich-Trainer Geist seine Mannschaft nach der Derbyniederlage? „Wir müssen weiter arbeiten und von Spiel zu Spiel schauen, sind aber sicher noch keine Meistermannschaft. Da sind andere Mannschaften einfach weiter. Ich bin jetzt aber nicht frustriert. Ich habe gewusst, dass es nicht immer laufen wird. Die Entwicklung der Mannschaft steht für mich im Vordergrund. Das ist ein Lernprozess. Grundsätzlich bin ich mit den Trainingsleistungen aber sehr zufrieden. Ich kann nur hoffen, dass die Mannschaft aus dem Spiel gegen Eibenstein lernt.“ Mit Groß-Siegharts wartet zum Wochenende die einzige Mannschaft, die bislang das Punktemaximum holen konnte, zuletzt in Allentsteig sogar 8:0 gewann. „Wenn wir wieder in Normalform spielen, glaube ich schon, dass ein Punkt möglich ist“, schätzt Geist.