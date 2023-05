Hoheneich kam nicht über Remis hinaus

Hoheneich - Großsiegharts 1:1. 136 Zuschauer verfolgten am Sonntag Nachmittag die Begegnung zwischen dem Achtplatzierten Hoheneich und Groß-Siegharts, das an zehnter Stelle liegt.

Der Spielverlauf spiegelte die Tabellensituation auch wieder: Die Haie waren über weite Strecken des Spiels die gefährlichere Mannschaft. In der 32. Minute gingen sie dementsprechend auch verdient durch Christoph Steindl mit 1:0 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause.

Früher Ausgleich

In der zweiten Spielhälfte dauerte es allerdings nur fünf Minuten, bis der Ausgleich durch Jaroslav Bosnyak fiel. Der Groß-Sieghartser wurde im Strafraum freigespielt und ließ Tormann Sebastian Smetacek mit einem scharfen Flachschuss ins linke Eck keine Chance.

Das Spiel war in der zweiten Halbzeit hart umkämpft, es kam zu einigen Fouls, die der Schiedsrichter aber nur selten mit einer gelben Karte ahndete. So musste in der 65. Minute beispielsweise Fabian Krawczyk nach einem Kopfballduell verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Haie versuchten nach dem Gegentreffer noch, das Spiel für sich zu entscheiden, scheiterten aber einige Male am Groß-Sieghartser Schlussmann Jan Brejzek, der das Unentschieden für die Gäste festhielt. So blieb es schlussendlich bei der Punkteteilung.

Statistik:

Torfolge: 1:0 (32.) Steindl, 1:1 (50.) Bosnyak

Karten: Urazil (75., Gelbe Karte Foul), Samec (62., Gelbe Karte Foul), Zach (70., Gelbe Karte Foul)

Hoheneich: Hobbiger, Zach, Samec, Steindl Mathias, Krawczyk (65. Böhm), Steindl Christoph, Fichtinger, Smetacek, Silmbrod, Urazil, Ledermüller

Großsiegharts: Bittermann, Hayduck, Hofbauer (65. Strnad), Weigl Manuel, Weber, Brejzek, Smetana, Schneider, Wais, Derin, Bosnyak

136 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomasz Romaniuk