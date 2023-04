Hoheneich fertigt Rastenfeld ab

Werbung

Hoheneich - Rastenfeld 6:0. Die Heimmannschaft aus Hoheneich startete gegen den Tabellenletzten Rastenfeld fulminant. Schon in der ersten Minute gingen die Heimischen nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum mit 1:0 in Führung. Robert Kral beförderte den Ball dabei ins eigene Tor.

Nur zwei Minuten später, in der dritten Spielminute, kam es bereits zum nächsten Treffer für Hoheneich, Stefan Hobbiger baute die Führung aus. Die zwei schnellen Tore setzten Rastenfeld ordentlich zu, es spielte in weiterer Folge fast nur noch die Heimmannschaft, die Gäste kamen generell zu keiner größeren Chance.

Hoheneich wollte mehr

Nach 25 Minuten gab es das nächste Tor für die Gull-Elf: Robin Zach zirkelte den Ball aus 16 Metern ins Eck. Hoheneich hatte danach einige gefährliche Chancen, es dauerte jedoch bis in die 58. Minute, bis Hobbiger auf 4:0 stellte. Vier Minuten später gelang es Marek Urazil, der davor schon einige Möglichkeiten hatte, das fünfte Tor des Spiels zu erzielen. Er umdribbelte dafür sehenswert Rastenfelds Tormann Markus Hasenzagl.

Den Schlusspunkt setzte in der 70. Minute erneut Stefan Hobbiger, der damit sein drittes Tor in diesem Spiel erzielte. Nach zwei torarmen Spielen von Hoheneich gab es für die Zuschauer beim 6:0-Sieg dieses Mal also einige Treffer zu bestaunen.

Stimmen zum Spiel

Ernst Gull, Trainer von Hoheneich: „Das Spiel war schnell entschieden. Wir waren klar die bessere Mannschaft, ich bin zufrieden.“

Statistik:

Hoheneich - Rastenfeld 6:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (1., Eigentor) Kral, 2:0 (3.) Hobbiger, 3:0 (25.) Zach, 4:0 (58.) Hobbiger, 5:0 (62.) Urazil, 6:0 (70.) Hobbiger

Karten: Urazil (53., Gelbe Karte Unsportl.), Zach (47., Gelbe Karte Unsportl.), Silmbrod (28., Gelbe Karte Kritik)Riegler (50., Gelbe Karte Foul), Brousek (84., Gelbe Karte Foul), Lust (53., Gelbe Karte Foul), Geyer (68., Gelbe Karte Unsportl.)

Hoheneich: Urazil, Smetacek, Krawczyk, Silmbrod, Samec, Steininger, Hobbiger (80. Cetin), Fichtinger (86. Yildiz), Steindl Mathias, Steindl Christoph, Zach (66. Ledermüller)

Rastenfeld: Friedl, Riegler, Bernhard, Hengstberger (60. Demel), Lust, Kral, Geyer, Zeller (66. Fischer), Brousek, Hasenzagl, Wimmer

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Kainberger