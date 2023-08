Historische Klatschen zum Saisonstart

Für die SG Karlstein/Thaya setzte es am Wochenende die, als Spielgemeinschaft, bis dato schlechteste Sasionstartleistung (0:5). In der Premierensaison als SG hatten die Pany-Mannen noch „nur“ 1:3 gegen Irnfritz in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal verloren, in der Vorsaison den SC Pfaffenschlag 6:3 bezwungen. Der SCP erwischte seinerseits auch gleich zum Start einen harten Brocken, ging in Arbesbach 1:5 unter. Für die Schwarz-Weißen war's ihrerseits der schlechteste Meisterschaftsstart in den vergangenen 15 Jahren.

„RABENSCHWARZER TAG“ Nach einer soliden Vorbereitung ging die SG Karlstein/Thaya eigentlich beflügelt in die Meisterschaft und visierte die Top Drei an. Betonung auf eigentlich, denn mit einer 0:5-Niederlage gegen Hoheneich hat vermutlich keiner gerechnet. Spielertrainer Rudolf Pany hat es mit den Worten „es war ein rabenschwarzer Tag für uns“ gut auf den Punkt gebracht. Die SG hatte schon früh in der Partie Pech – verschoss einen Elfmeter und vergab einige Minuten später eine hundertprozentige Chance auf eine frühe Führung. An ein Aufgeben denkt man seitens der SG aber noch lange nicht. „Wir schauen nach vorne, haken die Partie ab und müssen es nächste Woche besser machen“, sagt der Spielertrainer. Apropos nächste Woche – gegen Vorjahresschlusslicht Rastenfeld muss die Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya im nächsten Spiel ohne Legionär Vaclav Tomecek antreten – er sah gegen die Haie Gelb-Rot und muss damit zusehen. Dennoch ist die SG klarer Favorit.

VORBEREITUNGSFORM NICHT KONSERVIERT Beim Bezirksnachbarn aus Pfaffenschlag hat man sich den Saisonstart sicher auch anders vorgestellt – in Arbesbach musste man mit einer 1:5-Schlappe vom Platz. „Wir sind unter die Räder gekommen, haben keine Zweikämpfe angenommen und haben es nicht geschafft, nach einer guten Vorbereitung in der Meisterschaft anzukommen“, bilanziert der Sportliche Leiter, Markus Masch. Im Gegensatz zur SG startete die Spielhofer-Elf allerdings auch nicht als einer der Titelfavoriten – die Niederlage gegen einen der Mitfavoriten um die Meisterschaft dürfte also wohl eher verschmerzbar sein. Masch erwartet sich im Training eine deutliche Reaktion seiner Mannschaft – will wieder mehr positive Aggressivität sehen. Die nächste Aufgabe heißt Pertholz.