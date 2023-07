Coach Weixelbraun hat die Qual der Wahl

Ohne Vorbereitungsspiele verbrachten der SV Kirchberg und der SV Haie Hoheneich die vergangene Woche. Während die einen das so geplant hatten, war das bei den anderen eher ein Notfallprogramm.

Das Vorbereitungsspiel zwischen Hoheneich und Drosendorf fand nicht statt, da beim Gegner zu viele Spieler ausfielen, ein Ersatzgegner konnte nicht mehr gefunden werden. Die Vorbereitung bei den Haien laufe momentan dennoch gut, schildert Trainer Karl Geist, der sich besonders mit den Trainingseinheiten zufrieden zeigt: „Es ist sehr gut gegangen, wir hatten immer zwischen 15 und 22 Spieler am Training. Die Einstellung passt auch gut, es ziehen alle mit.“

Auch in Kirchberg ist man mit der Trainingsbeteiligung zufrieden. „Im Durchschnitt waren 18 Spieler da. Das ist für die Vorbereitung, wo auch immer einige verhindert sind, sehr gut“, erklärt Trainer Patrick Weixelbraun. Die Verletzten aus der Vorsaison befinden sich ebenfalls auf einem guten Weg. Daniel Madl trainiert bereits locker mit, Manuel Berger wird vermutlich in zwei Wochen wieder ins Training einsteigen. Ob sie zu Meisterschaftsstart also wieder mit dabei sein werden, kommentiert der Trainer so: „Sie werden voraussichtlich wieder fit sein. Ob sie dann auch in der Kampfmannschaft eingesetzt werden, kann ich noch nicht sagen. Da habe ich mittlerweile die Qual der Wahl, weil sich auch andere Spieler beweisen.“