Eibenstein gewinnt unterhaltsames Spiel knapp

Kirchberg / Walde - Eibenstein 3:4. Die Gäste aus Eibenstein erwischten am Samstag Nachmittag vor 100 Zuschauern den besseren Start. Zwei Mal hatte Petr Jaros die Führung am Fuß, brachte den Ball aber nicht im Tor unter. So waren es schließlich die Kirchberger, die nach einem Freistoß von Rostislav Tomek mit einer etwas glücklichen Führung in die Pause gingen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit machte der SVE Druck. Dann schlug aber erneut Tomek zu: Der Stürmer spielte in einer sehenswerten Einzelaktion die gesamte Defensive der Gäste aus und erhöhte auf 2:0.

Elfmeter auf beiden Seiten

Kurz nach dem zweiten Treffer sprach Schiedsrichter Gerhard Ratzberger Kirchberg nach einem Foul an Matěj Říha einen Elfmeter zu. Tomek trat an, setzte den Ball an die Innenstange, von dort sprang das Spielgerät aber wieder zurück ins Feld. Die vorzeitige Spielentscheidung blieb damit aus.

Nur wenige Minuten später zeigte Ratzberger nach einem Handspiel auch auf der Gegenseite auf den Punkt. Milan Stanek verwertete den Elfmeter, statt 3:0 stand es plötzlich 2:1. Der Treffer sorgte für Aufwind bei Eibenstein. Sieben Minuten später, in der 74. Minute, spielte Martin Dušák einen hohen Ball auf Stanek, der den Ball am Tormann vorbeischob und damit sogar den Ausgleich erzielte.

Drei Tore in den letzten zehn Minuten

Die Kirchberger ließen sich durch die für sie unglücklichen Ereignisse nicht aus der Ruhe bringen. Nach dem Ausgleichstreffer nahmen sie das Heft wieder in die Hand und spielten sich einige hochkarätige Chancen heraus. Sie kamen aber nicht am starken Patrik Sobolik vorbei, der das Unentschieden für Eibenstein vorerst festhielt. In der 80. Minute stellte Stanek dann mit einem Freistoßtreffer den Spielverlauf auf den Kopf: Die Gäste gingen während der starken Phase von Kirchberg mit 3:2 in Führung.

Die Heimmannschaft gab aber auch nach diesem Rückschlag nicht auf und versuchte noch einmal alles, um die drohende Niederlage zu verhindern. In der 89. Minute flog der Ball in den Strafraum, Tomek war als Erster zur Stelle und sorgte mit seinem dritten Tor für den erneuten Ausgleich. Aber auch nach diesem Treffer war das Spiel noch nicht zu Ende. Milan Stanek versuchte es aus 20 Metern, Julian Rubik gelang es nicht, den haltbaren Ball zu entschärfen und das Spielgerät landete im Tor. Staneks viertes Tor reichte schließlich für Eibenstein, um alle drei Punkte aus Kirchberg entführen zu können.

Stimmen zum Spiel

Martin Koppensteiner, Sportlicher Leiter von Eibenstein: „Es war ein glücklicher Sieg. In der ersten Halbzeit waren wir besser, nach dem Geschehen in der zweiten Halbzeit hat sich Kirchberg aber eigentlich einen Punkt verdient.“

Statistik:

Kirchberg / Walde - Eibenstein 3:4 (1:0)

Torfolge: 1:0 (35., Freistoß) Tomek, 2:0 (60.) Tomek, 2:1 (67., Elfmeter) Stanek, 2:2 (74.) Stanek, 2:3 (80., Freistoß) Stanek, 3:3 (89.) Tomek, 3:4 (90.) Stanek

Karten: Haimböck (64., Gelbe Karte Foul)

Kirchberg / Walde: Rubik, Nowak Joel, Berger Patrick, Tomek, Berger Manuel (74. Weixelbraun), Říha, Gamper (78. Steininger), Steininger David, Steininger Raphael, Tuma, Nowak Rouben

Eibenstein: Schuh, Haimböck, Trisko (84. Laubenstein), Stanek, Rossmanith, Sobolik, Csiba (54. Kowatsch), Jaros, Binder, Dušák, Koller

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerhard Ratzberger