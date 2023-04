Spannende Schlussphase in Kirchberg

Werbung

Kirchberg / Walde - Groß-Siegharts 3:3. Da der für das Spiel vorhergesehene Schiedsrichter nicht erschien, musste ein Ersatz gesucht werden. Das Spiel wurde deshalb 75 Minuten später von Christoph Dumfart auf schwer bespielbarem Platz gestartet.

Bereits in der zweiten Minute ging Kirchberg vermeintlich mit 1:0 in Führung. Ersatz-Schiedsrichter Dumfart sah jedoch die Abseits-Position des Stürmers und nahm den Treffer zurück. Danach nahm Groß-Siegharts das Heft in die Hand, hatte einige Torchancen, konnte aber keine davon verwerten. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde Kirchberg wieder stärker. In der 40. Minute gelang Matěj Říha nach Stangelpass von Arun Gamper der Treffer zum 1:0.

Tore auf beiden Seiten

Kurz vor dem Pausenpfiff machten die schwierigen Platzverhältnisse Kirchberg einen Strich durch die Rechnung: Raphael Steininger spielte einen Stangelpass auf Joel Nowak, der Ball wurde vom Platz jedoch so abgelenkt, dass Nowak den Ball ans Schienbein bekam und nicht im Tor unterbringen konnte.

In der 60. Minute erzielte Jaroslav Bosnyak nach einem Eckball den Ausgleich für Groß-Siegharts. Nur neun Minuten später stellte Joel Nowak die Führung ebenfalls nach einer Standardsituation wieder her. Říha legte den Ball nach einer Freistoßhereingabe auf Nowak ab, der das 2:1 erzielte.

Drei Tore in den letzten zehn Minuten

In der 83. Minute schlug Groß-Siegharts einen langen Pass nach vorne. Kirchberg brachte daraufhin den Ball nicht weg, es entstand ein Gestochere, aus dem Ferhat Derin Kapital schlagen konnte. Er erzielte erneut den Ausgleich für die Gäste.

Vier Minuten später bekam Philipp Strnad nach einem Aufbaufehler von Kirchberg den Ball vor dem Tor. Sein erster Schuss konnte noch von Julian Rubik pariert werden, der Ball flog aber scharf zurück in Richtung Strnad und von seinem Schienbein erneut Richtung Tor. Bei diesem ungewollten Torschuss war Rubik schließlich machtlos.

Die zwei schnellen Tore von Groß-Siegharts reichten am Ende aber nicht aus, um das Spielfeld mit drei Punkten zu verlassen. In der 92. Minute gelang Matěj Říha durch einen direkten Freistoß noch der 3:3-Ausgleich.

Stimmen zum Spiel

Patrick Weixelbraun, Trainer Kirchberg: „Wahrscheinlich war es ein gerechtes Unentschieden. Der Platz war aber extrem schwer zu bespielen.“

Statistik:

Kirchberg / Walde - Großsiegharts 3:3 (1:0)

Torfolge: 1:0 (40.) Říha, 1:1 (60.) Bosnyak, 2:1 (69.) Nowak, 2:2 (83.) Derin, 2:3 (87.) Strnad, 3:3 (92., Freistoß) Říha

Karten: Nowak (67., Gelbe Karte Foul)Bosnyak (74., Gelbe Karte Foul), Schneider (66., Gelbe Karte Foul)

Kirchberg / Walde: Nowak (81. Madl), Říha, Steininger, Berger, Tuma, Gamper, Weixelbraun (81. Kammerer), Steininger, Rubik, Berger, Nowak (81. Madl)

Großsiegharts: Bosnyak, Weigl, Weber (73. Strnad), Schneider, Derin, Hofbauer (89. Hager), Bittermann, Smetana, Hayduck, Lebersorger (HZ. Weber), Layer

95 Zuschauer, Schiedsrichter: Christoph Dumfart