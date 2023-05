Pacholik-Triplepack bringt nächsten Dreier

Langschlag - Arbesbach 3:1. Wie schon vor zwei Wochen gegen Groß-Dietmanns gelangen Langschlag-Goalgetter Stanislav Pacholik auch gegen Arbesbach drei Treffer. Der Tscheche eröffnete das Spiel mit einem Sololauf, nachdem er einen Pass der Arbesbacher in der Mitte roch und dazwischenspritzte. Er ließ sich in Minute elf nicht mehr stoppen, alle Gegenspieler stehen und schlussendlich Mathias Hinterndorfer im Arbesbach-Tor keine Chance. Pacholik überspielte auch noch den Keeper und schob zum 1:0 ein.

Langschlag war vom Start weg bissig, gewann fast alle Zweikämpfe und wusste auch spielerisch zu überzeugen. Bernhard Wandl fand in Minute 17 mit einer Flanke von links den Kopf von Kapitän David Reif, der an der Stange scheiterte. Ein Weitschuss von Clemens Prock strich knapp über den Kasten.

Dann war auch Arbesbach da. Michal Stropek lief aus spitzem Winkel auf Manuel Hahn zu, setzte den Ball aber ins Außennetz (34.). Gleich danach brachte Valentin Keppel den Ball nach einem Corner per Kopf nicht im Tor unter, ehe er verletzungsbedingt runter musste (37.). Für Arbesbach war es schon der zweite verletzungsbedingte Ausfall in Halbzeit eins, Kapitän Johannes Bauer ging schon nach 17 Minuten vorzeitig duschen.

Doppelschlag entschied die Partie

Langschlag blieb auch nach dem Wechsel stabil in den Zweikämpfen und entschied das Match gleich nach der Pause. Pacholik musste nach einer Kombination über links und einem Wandl-Pass in den Rückraum nur noch den Fuß hinhalten - 2:0 (54.). Nur vier Minuten später war der Deckel drauf: Der Tscheche tanzte durch die Arbesbach-Abwehr und legte den Ball per Lupfer ins Netz.

Die Gäste gaben aber nicht auf, kamen durch Lukas Turek - der Hahn im Sechzehner überhob - zum Anschlusstreffer. Langschlag igelte sich danach gut ein, einmal musste Hahn noch parieren und den Anschlusstreffer verhindern.

Stimmen zum Spiel

Langschlag-Coach Hermann Kreindl jubelte: „Wir haben verdient gewonnen. Wirklich eine Top-Leistung. Heute ist kein Spieler abgefallen.“ Arbesbach-Trainer Stephan Mayrhofer musste gratulieren: „Nach dem 3:0-Rückstand haben wir das Heft in der Hand gehabt, aber unter Strich waren sie aggressiver und haben die wichtigen Zweikämpfe gewonnen.“

Statistik:

Langschlag - Arbesbach 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (11.) Pacholik, 2:0 (54.) Pacholik, 3:0 (58.) Pacholik, 3:1 (72.) Turek

Karten: Wandl (56., Gelbe Karte Foul), Schabes (86., Gelbe Karte Foul)Mayrhofer (65., Gelbe Karte Kritik), Kolm (90+2., Gelbe Karte Foul), Grudl (60., Gelbe Karte Foul), Stropek (65., Gelbe Karte Kritik)

Langschlag: Manuel Hahn; Ertl (80. Gerstbauer), Mathias Hahn, Marhoun, Schabes; Clemens Prock, Patrick Hahn (74. Moser), Reif; Patrick Prock, Pacholik (90. Helmreich), Wandl.

Arbesbach: Keppel (37. Kolm), Lichtenwallner (61. Hahn), Turek, Pfeiffer, Stropek, Hinterndorfer Mathias, Grudl, Vacek, Bauer (17. Gschwandtner), Hinterndorfer David, Holzmann (61. Kolm)

190 Zuschauer, Schiedsrichter: Djoka Redzaj