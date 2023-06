Langschlag fixiert Gang in die 1. Klasse

Langschlag - Gutenbrunn 4:2. „Die Ausgangsposition war im Vorhinein schon sehr gut, aber uns haben vier Stammspieler gefehlt“, nahm es Langschlag-Trainer Hermann Kreindl nach dem 3:0 aus dem Hinspiel vorweg. Im Rückspiel musste er auf Kapitän David Reif, die Brüder Clemens und Patrick Prock, sowie Jonas Schabes verzichten. Die Akteure waren auf eine Hochzeit.

„Wir haben schon eine Viertelstunde gebraucht, bis wir ins Spiel finden“, so Kreindl, der aber schließlich nach gut 20 Minuten über die Führung jubeln durfte. Nach einem kurz abgespielten Eckball traf Michael Pilz mit einem Schuss außerhalb des Strafraums ins kurze Eck. Damit war das Eis gebrochen, auch wenn Langschlag in der Folge das 1:1 schlucken musste. Nach einem Outeinwurf Gutenbrunns ging’s schnell, Jakub Beranek dribbelte in den Sechzehner und schob in Minute 32 ein.

Zwei Tore in sechs Minuten

Endgültig erledigt war die Geschichte nach einem Langschlager Doppelschlag nach der Pause. Bernhard Wandl (49.) und Jan Marhoun (55.) holten quasi schon den Sekt für ihre Farben aus dem Kühlschrank. Wandl traf nach einem Corner mit dem Knie, Innenverteidiger Marhoun schaltete sich in einen Angriff ein und traf von halblinks mit links genau ins lange Eck. „Hochverdient“, jubelte Kreindl, der in der Schlussphase noch das 4:1 durch den erst 15-jährigen Jakob Wielander sah. Pilz bediente den Youngster, der wie Marhoun ins lange Eck traf.

Gutenbrunn gelang durch Pecksteiner noch das 4:2, Kreindl juckte das wenig: „Da war es schon entschieden. Nur noch Ergebniskosmetik.“