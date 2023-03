Allentsteig jubelte erstmals seit sieben Monaten

Sieben Punkte stehen auf dem Konto des USV Allentsteig, sechs davon wurden gegen Großsiegharts geholt. Wie schon im Herbst gewannen die Jungs von Spielertrainer Stephan Gerstl auch zum Frühjahrsauftakt das direkte Duell. „Ich weiß jetzt nicht einmal, ob das so ein gutes Omen ist“, schmunzelte Gerstl nach dem Dreier zum Start. „Aber schauen wir einmal, wir sind grundsätzlich nicht schlecht. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Punkte holen als im Herbst“, so der Coach weiter.

Den Sieg möglich machte unter anderem die neu gefundene Stärke bei ruhenden Bällen. So Sebastian Schmid per Kopf und Tomas Lindovsky per Abstauber – jeweils nach einem Corner.

„Normalerweise steh‘ ich dort“

Gerstl wechselte sich erst in Minute 91 für den zweiten Torschützen sein, scherzte im Nachgang: „Normal sind das die Tore, die ich mache. Der Ball ist irgendwie von der Stange noch einmal zurückgesprungen und er hat ihn reingehaut. Normalerweise steh‘ ich dort und hau ihn rein.“

Dass es überhaupt dazu kam, dass sein Team nach Eckbällen trifft, wunderte ihn: „Wir haben noch nie aus einem Corner ein Tor geschossen.“ An diesem Tag waren es gleich zwei, die schlussendlich sogar drei Zähler brachten.

Mit dem Sieg plötzlich Vorletzter

Damit verließ Allentsteig vorerst den letzten Platz, übergab die Rote Laterne an Rastenfeld, das mit 5:0 in Kirchberg/Walde unterging. Am kommenden Wochenende hat man Zeit um durch zu schnaufen, aufgrund der 13er-Liga ist man spielfrei und kann der Konkurrenz zuschauen. Danach fährt man nach Eibenstein.