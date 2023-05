Erster Frühjahrssieg für Pfaffenschlag

Pfaffenschlag - Rastenfeld 5:2. Alle guten Dinge sind fünf – aktuell zumindest für Pfaffenschlag. Im fünften Anlauf gelang dem SCP nach vier Niederlagen in Folge der erste Sieg in der laufenden Rückrunde. Gegen Schlusslicht Rastenfeld wurde es letztlich ein deutlicher Heimerfolg.

Aber von vorn: Die Pfaffenschlager erwischten auf heimischen Terrain den klar besseren Start in die Partie, Stefan Sprinzl sorgte bereits in der sechsten Matchminute für die 1:0-Führung. Pfaffenschlags Kapitän erzielte damit erstmals nach seiner Rückkehr nach längerer Verletzungspause einen Treffer, beim 1:2 in der Vorwoche gegen Großdietmanns war er noch leer ausgegangen. Infolgedessen hatte die Masch-Elf die Partie auch im Griff, noch vor der Pause fixierte sie durch einen Doppelschlag durch Tomas Batrla (37.) und Patrik Capka (40.) die komfortable 3:0-Halbzeitführung. „Das 1:0 war für uns quasi die Lösung, das 3:0 zur Pause ging so auf jeden Fall in Ordnung“, analysierte SCP-Coach Markus Masch.

„Chancen für drei Siege“

Seine Mannschaft hatte dann auch im zweiten Spielabschnitt die Oberhand, wenngleich Rastenfeld nun ebenso zu nennenswerten Spielanteilen kam. Vorerst gab sich aber Stefan Sprinzl gewohnt eiskalt, schnürte einen Triplepack und baute die Führung via Doppelschlag aus (63., 68.). Laut Masch sei der Schlüsselspieler aktuell schon wieder bei „80 Prozent“, es fehle aber „noch einiges“ nach dieser langen Verletzungspause. In Halbzeit zwei verschossen die Pfaffenschlager außerdem noch einen Elfmeter, vergaben insgesamt über die gesamte Partie gesehen so einige gute Möglichkeiten. „Wir hatten Chancen für drei Siege“, meinte auch Masch.

Brousek-Doppelpack blieb kosmetisch

Jakub Brousek zeigte sich letztlich für beide Rastenfelder Ehrentreffer (69., 84.) verantwortlich, das Spiel drehen konnte das Schlusslicht aber trotzdem nicht mehr. Pfaffenschlag musste fünf Minuten vor Schluss dann noch Christopher Buxbaum auswechseln, der Verteidiger verletzte sich bei einer Rettungsaktion – Genaueres ließ sich laut Masch nach Spielende noch nicht sagen. Den Abwehrspieler ersetzte für die verbleibende Zeit David Hauer. „Der beste Mann am Platz war der Schiedsrichter (Kerem Barmaksiz, Anm.), das muss man auch einmal erwähnen“, fand Masch außerdem lobende Worte für den sicher agierenden Unparteiischen.

Nächster Gegner der elftplatzierten Pfaffenschlager ist kommendes Wochenende der Tabellendritte Arbesbach. Auf den Letzten Rastenfeld wartet indessen der Sechste Großdietmanns.

07.05.2023 16:30

Statistik:

Pfaffenschlag - Rastenfeld 5:2 (3:0)

Torfolge: 1:0 (6.) Sprinzl, 2:0 (37.) Batrla, 3:0 (40.) Capka, 4:0 (63.) Sprinzl, 5:0 (68.) Sprinzl, 5:1 (69.) Brousek, 5:2 (84.) Brousek

Karten: Dangl (83., Gelbe Karte Kritik), Witt (77., Gelbe Karte Foul)Hengstberger (89., Gelbe Karte Foul), Bauer (85., Gelbe Karte Foul)

Pfaffenschlag: Buxbaum Christopher (85. Hauer), Buxbaum Dominik, Witt, Capka, Sprinzl (71. Spielhofer), Rameder, Bauer Michael, Dangl, Batrla, Pruckner, Bauer Jonas (58. Fraissl)

Rastenfeld: Bernhard, Bauer Christoph (78. Gattinger), Kral, Hengstberger, Friedl, Bauer Christoph (78. Gattinger), Wimmer, Hasenzagl, Riegler (67. Teuschl), Brousek, Geyer

79 Zuschauer, Schiedsrichter: Kerem Barmaksiz