Waldhausens schoss Pfaffenschlag ab

Pfaffenschlag - Waldhausen 0:6. Eine Nummer zu groß war Waldhausen am Sonntagnachmittag für Absteiger Pfaffenschag. Dabei startete der SCP durchwegs amtlich in die Begegnung. In Minute 14 verhinderte Waldhausen-Keeper Martin Weissensteiner gerade noch so einen frühen Rückstand und die Führung für die Schwarz-Weißen.

Doppelschlag sorgte für klare Verhältnisse

Auf der Gegenseite hatte die Pfaffenschlager Hintermannschaft – zu der erstmals auch Neuzugang Peter Cabadaj gehörte, der bislang verletzt nicht spielen hatte können – allerdings auch alle Hände voll zu tun, in der 17. Spielminute hielt die Stange für den SCP die Null. Anschließend sorgte die Zelinsky-Elf dann aber mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse: Zunächst legte Mario Gutmann in Minute 22 vor, keine 60 Sekunden später zog Daniel Gutmann nach.

Ich bin schon sehr enttäuscht von meiner Mannschaft. Das war eine Bankrotterklärung. Markus Masch, Trainer SC Pfaffenschlag

Zur Pause wagte Pfaffenschlag-Trainer Markus Masch dann Veränderung: „Wir haben eine Umstellung probiert, das ist aber nicht aufgegangen.“ Sein Team sah in Durchgang zwei insgesamt wenig Land, Daniel Gutmann baute in Minute 53 die Führung vom Elfmeterpunkt aus weiter aus. Zehn Minuten später netzte Dominik Sibal dann gar zum 4:0. Wirkliche Tormöglichkeiten fanden die Pfaffenschlager zwischenzeitlich praktisch nicht vor, Ondrej Busch setzte in Minute 77 endgültig den Deckel auf die Partie. Das Debakel besiegelte dann Sibal fünf Spielminute später, schnürte einen Doppelpack und sorgte für SCP-Gegentreffer Nummer sechs.

„Ich bin schon sehr enttäuscht von meiner Mannschaft. Waldhausen ist eine gute Truppe, darüber muss man nicht diskutieren, aber man darf sich trotzdem nicht so abschießen lassen. Das war eine Bankrotterklärung von allen elf, da nehme ich niemanden aus“, ärgerte sich Masch. Sein Team scheiterte zwar in Minute 80 nochmals an der Latte und vergab kurz vor Schluss nochmals vorm Tor einen Hochkaräter, am Spielausgang hätten aber beide Treffer nichts mehr geändert.

Waldhausen-Trainer Patrik Zelinsky war mit dem Spielausgang naturgemäß glücklich: „Das Spiel war anders als vorige Woche. Der Boden war tief vom Regen, wodurch wir uns mit dem Kurz-Pass-Spiel und dem Kombinieren etwas schwerer getan haben. Wir haben uns aber auch so genügend Torchancen herausgearbeitet und einen ungefährdeten Sieg eingefahren.“

Durch die klare Klatsche steht Pfaffenschlag nun auf Platz zehn, trifft am Osterwochenende auf den elftplatzierten Tabellennachbar Hoheneich. Gegen die Haie erwarte er sich eine Reaktion, stellte Masch klar. Waldhausen empfängt ebenso am Karsamstag den Vierten Großdietmanns.

Tore: Gast Ondrej Brusch (77.), Gast Daniel Gutmann (23.), Gast Daniel Gutmann (53., Elfmeter), Gast Mario Gutmann (22.), Gast Dominik Sibal (63.), Gast Dominik Sibal (82.)

Pfaffenschlag: Philipp Dangl, Peter Cabadaj, Dominik Buxbaum, Nico Pruckner, Tomas Batrla, Christopher Buxbaum, Jonas Bauer, David Kavka, Michael Bauer, Thomas Fraissl, Patrik Capka, Patrick Schörghofer, Daniel Pruckner, Nico Müllner, David Hauer, Markus Masch, David Hauer (84. statt Thomas Fraissl)

Waldhausen / NÖ: Martin Weissensteiner, Markus Weber, Lukas Mistelbauer, Daniel Gutmann, Mario Gutmann, Dominik Sibal, Ondrej Brusch, Johannes Amon, Maximillian Wagner, Sebastian Häusler, Valentin Grabovac, Julian Hagmann, Robert Kreutzer, Sebastian Huber, Marco Müllner, Julian Hagmann (70. statt Sebastian Häusler), Marco Müllner (76. statt Maximillian Wagner), Robert Kreutzer (82. statt Lukas Mistelbauer), Sebastian Huber (82. statt Daniel Gutmann)

Karten: Patrik Capka (67. Gelb Foul), Peter Cabadaj (75. Gelb Foul)