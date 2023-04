Arbesbach muss schon die Tabellenführung verteidigen

Werbung

Schneller als wohl viele erwartet haben, spitzt sich das Titelrennen schon nach der dritten Frühjahrsrunde zu. Der SV Waldhausen hat zu Herbstmeister Arbesbach aufgeschlossen - und auch die SG Karlstein/Thaya lässt nicht locker. Dementsprechend viele Augen sind da am Freitagabend auf das Duell zwischen dem Tabellenführer und Karlstein gerichtet. Nutznießer könnte Waldhausen sein, das bei den noch punktelosen Rastenfeldern antritt.

Die wurden vorige Woche von Karlstein/Thaya zweistellig vom Feld geputzt, werden sich nach dem 1:10 sicher teurer verkaufen wollen als bisher. Waldhausen ist allerdings bislang das Team der Rückrunde, ist als einziges Team nach drei Runden noch am Punktemaximum - beeindruckend auch das Torverhältnis von 18:1! Trainer Patrik Zelinsky warnt dennoch vor dem Tabellenletzten: „Das ist das einzige Derby für uns. Da wissen wir, dass wir gute Arbeit abliefern müssen.“

Arbesbach rennt um Revanche gegen Karlstein

Wenn's gelingt, könnte die Zelinsky-Elf nächste Woche schon als Tabellenführer zum Spitzenspiel gegen Arbesbach antreten. Für die Stockzahn-Kicker läuft es noch immer nicht nach Wunsch, auch gegen Kirchberg kam man über ein 1:1 nicht hinaus. Trainer Stephan Mayrhofer vertraut vor dem Duell mit Karlstein/Thaya auf das Können seiner Schützlinge - trotz des derzeitigen verletzungsbedingten Ausfalls von Lukas Vacek: „Ich bin nicht unzufrieden. Wir spielen nicht schlecht!“ Die SG will es den Arbesbachern jedenfalls so schwer wie möglich machen. „Unser Ziel ist, nochmal Spannung vorn reinzubringen und die Punkte nicht gleich beim Eintritt zu lassen“, sagt Sprecher Fabian Zeiner. Im Herbst gewann übrigens die SG.

Gibt's im vierten Spiel endlich die ersten Punkte? Das ist die große Frage beim Heimspiel des SC Pfaffenschlag, der daheim Langschlag empfängt. Die Lok stand nach dem 1:9 zum Auftakt gegen Waldhausen erstmals wieder auf dem Platz, zeigte sich beim 1:0-Sieg gegen Hoheneich im Nachtragsspiel am Ostermontag gefestigt. Diesen Eindruck hinterließ Pfaffenschlag bislang nicht. Drei Niederlagen stehen 2023 zubuche, zuletzt 0:1 gegen Hoheneich, das mit einer Doppelrunde erst voriges Wochenende ins Frühjahr startete. Dabei aber guten Eindruck hinterließ.

Unentschieden-Kaiser Kirchberg

Jetzt geht's für die Haie gleich zum Nachbarschaftsduell nach Großdietmanns, wo es im Frühjahr ebenfalls noch nicht ganz rund läuft. Die Bilanz ist seit voriger Woche ausgeglichen, da kam in Waldhausen die erste Niederlage dazu.

Acht Unentschieden hat der SV Kirchberg/Walde bereits auf dem Konto - mit Abstand die meisten der Liga. Das jüngste kam am Montag im verschobenen Heimspiel gegen Groß-Siegharts dazu. Gelänge das auch Allentsteig am Samstag, wäre das ein Erfolg für die Gerstl-Elf, die nach dem Auftaktsieg auf Punkte wartet, vorige Woche gar neun Trümmer kassiert hat - für Kirchberg sollten die Ansprüche allerdings andere sein. Groß-Siegharts will nach dem ersten Punktegewinn im Frühjahr gegen Bad Großpertholz gleich nachlegen. Die Sacha-Elf ist derzeit allerdings gut drauf - besonders Ex-Schrems-Stürmer Vojtech Preucil ist in Hochform, traf in den vergangenen zwei Wochen je dreifach.

Eine kleine Verschnaufpause gibt es für den SV Eibenstein, der spätestens mit dem 9:0-Sieg über Allentsteig bewiesen hat, dass die Umstrukturierungen in der Winterpause gefruchtet haben. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Da ist die Handschrift des Trainers zu erkennen“, meinte Sportleiter Martin Koppensteiner über Neo-Coach Markus Zimmel und seinen Effekt auf die Mannschaft. Jetzt ist der SVE aber einmal spielfrei.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Arbesbach - SG Karlstein/Thaya (Sven Mayer).

Samstag, 16 Uhr: Allentsteig - Kirchberg/Walde (Philipp Haidl); 16.30 Uhr: Groß-Siegharts - Bad Großpertholz (Djoka Redzaj).

Sonntag, 13 Uhr: Großdietmanns - Hoheneich (Emrah Koyuncu); 16 Uhr: Rastenfeld - Waldhausen (Marinko Zilic); 16.30 Uhr: Pfaffenschlag - Langschlag (Tobias Markus).

Spielfrei: Eibenstein.