Das Hochland-Derby ruft nach Langschlag

Der Dreikampf an der Tabellenspitze manifestiert sich immer weiter. Ganz vorne der SV Waldhausen, über den man langsam denken kann, dass er die 100-Tore-Marke überspringen wird. Dahinter Herbstmeister UFC Arbesbach, der nach und nach besser in Form kommt, und als Dritter die SG Karlstein/Thaya, die sich nicht abschütteln lässt. Langschlag hat schon Respekt-Abstand - allerdings auch um zwei Spiele weniger bestritten.

Ebendort steigt am Samstag der große Schlager der Runde, wenn sich Langschlag und Arbesbach zum Hochland-Derby treffen. Gerade bei der Lok hadert Trainer Hermann Kreindl etwas: „Wir haben noch nicht so richtig an unser Leistungsniveau anknüpfen können. Es hapert an der Konstanz, wir haben immer wieder Durchhänger während den Spielen. Es rennt noch nicht optimal. Wir spielen ergebnisorientiert, das passt. Aber wir sind noch entfernt von dem, was wir eigentlich leisten können.“ Er hofft, dass sein Team im Derby dem näher kommt. In Rastenfeld reichte es zum 2:1-Sieg, in Arbesbach könnte das zu wenig sein.

Arbesbacher weiter wankelmütig

Die Arbesbacher feierten nach längerem Hin und Her einen 6:3-Sieg gegen Hoheneich, am Montag mussten sich im Nachtragsspiel gegen die SG Karlstein/Thaya allerdings 0:1 geschlagen geben. Im Herbst setzte sich die Mayrhofer-Elf im Hochland-Derby klar mit 4:0 durch.

In Waldhausen kommt es zu einem ungleichen Duell. Auf der einen Seite der Frühjahrsdominator, der am vorigen Wochenende in Groß-Siegharts mit 8:0 das nächste Tor-Festival gefeiert hat und nun schon bei 74 Treffern hält - bei der bisherigen Tor-Quote der Zelinsky-Elf könnte da in den verbleibenden sieben Spielen noch die magische 100-Tore-Marke fallen. Auf der anderen Seite steht der USV Allentsteig, der bislang im Frühjahr etwas vom Pech verfolgt ist, voriges Wochenende sowohl gegen Kirchberg (1:1) als auch gegen Karlstein/Thaya (1:2) späte Gegentore hinnehmen musste.

Remis-Spezialist muss nach Bad Großpertholz

Die Karlsteiner haben den SV Eibenstein, der in Bad Großpertholz (4:3) seinen Status der Top-Frühjahrsmannschaft behalten hat, zu Gast. Pertholz hingegen empfängt den SV Kirchberg, der am Montag ein weiteres Mal remisiert hat, nun schon bei neun Unentschieden hält. Das ist mit großem Abstand der Top-Wert der Liga. Waldhausen und Karlstein/Thaya halten als nächste in der Remis-Wertung bei drei.

Für Groß-Siegharts geht's darum, sich vom 0:8 gegen Waldhausen zu rehabilitieren. Mit Hoheneich geht's aber zu einem Gegner, der vor Selbstvertrauen nur so strotzt, am Montag den diesmal spielfreien SVU Großdietmanns geschlagen hat (3:1) und davor am Samstag auch Arbesbach einen heißen Tanz geliefert hat (3:6). Schließlich treffen sich am Sonntag noch Pfaffenschlag (nach 1:2 gegen Dietmanns) und Rastenfeld zum Kellerduell.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Waldhausen - Allentsteig (Popov).

Samstag, 16.30 Uhr: Langschlag - Arbesbach (Redzaj), SG Karlstein/Thaya - Eibenstein (Winkler); 18 Uhr: Bad Großpertholz - Kirchberg (Güclü).

Sonntag, 16.30 Uhr: Hoheneich - Groß-Siegharts (Romaniuk), Pfaffenschlag - Rastenfeld (Barmaksiz).