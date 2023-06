Die letzte offene Frage: Wer wird Vizemeister?

Der Meister der Saison 2022/23 heißt SV Waldhausen. Das fixierte die Zelinsky-Elf mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SG Karlstein/Thaya am vorigen Freitag. „Es ist nicht einfach, wenn du das Ziel hast, Meister zu werden und weiß, du musst jede Woche gewinnen“, fiel von Trainer Patrik Zelinsky und seinem Team eine Last ab. „Wir können erst jetzt die Siege so richtig genießen. Dafür haben wir jetzt ein Monat Zeit.“ Davor gibt's aber noch ein Spiel in der 2. Klasse zu bestreiten. Allerdings erst nächste Woche - am Wochenende ist der SVW spielfrei.

Dabei kann er sich erste Reihe fußfrei das Rennen um den Vizemeistertitel anschauen, das auch schon eine Runde vor Schluss entschieden werden könnte. Seit dieser Woche ist fix, dass wie schon in der Vorsaison auch der Zweitplatzierte eine Aufstiegschance bekommt (gegen den Vizemeister der 2. Klasse Südliches Waldviertel/Wachau). Dadurch bekommt auch diese Entscheidung zusätzliche Würze.

Karlstein und Arbesbach sind Langschlag auf den Fersen

Die Langschlager mit ihrer bislang perfekten Frühjahrssaison haben sich dort mit dem neunten Sieg en suite (4:2 gegen Kirchberg) in die Pole Position gebracht. Gelingt auch der zehnte Sieg in Bad Großpertholz, sollten sich die Kicker samt dem scheidenden Trainer besser schon einmal die Woche nach Saisonschluss für die Relegation freihalten.

In der Schlussrunde kommt es noch zum direkten Duell zwischen der Lok und der SG Karlstein/Thaya - das aber schon bedeutungslos werden könnte, wenn die Pany-Elf am Samstag daheim gegen die immer stärker werdenden Hoheneicher patzt. Gewinnt Langschlag, muss auch Karlstein nachziehen, um im Rennen zu bleiben.

Bessere Karten, die Langschlager noch einzuholen, hat da Arbesbach. Zwei Punkte Rückstand auf die Lok, dazu mit Groß-Siegharts und Allentsteig eine vermeintlich leichte Auslosung vor der Brust. Allerdings patzte die Mayrhofer-Truppe vor der spielfreien Runde daheim gegen Rastenfeld (3:3). Ob sich die Pause so knapp vor Schluss ausgezahlt hat, die Spannung hochgehalten werden konnte, wird ein entscheidender Faktor für die restlichen beiden Spiele sein.

Dietmanns auf Abschiedstournee noch bester Bezirksklub?

Hinter den Top Vier steigt mit einigem Respektabstand, das Battle um die Vormachtstellung unter den Gmünder Bezirksklubs. Es wird ein Dreikampf mit Großdietmanns als leichtem Favoriten, der zuletzt mit einem 9:5-Sieg gegen Allentsteig aufhorchen ließ - die neun erzielten Treffer des Klubs, der im Sommer den Spielbetrieb einstellt, sind eindrucksvoll, allerdings auch die fünf Gegentreffer. Die Verfolger Hoheneich (6:1) gegen Bad Großpertholz) und Eibenstein (4:1 in Pfaffenschlag) blieben ebenfalls erfolgreich, werden nicht lockerlassen. Zumal Dietmanns am Samstag zu Eibenstein kommt.

Im Tabellenkeller wartet Kirchberg noch immer auf den ersten Rückrundensieg seit dem Auftakt. Womöglich gelingt er gegen Tabellennachbar Pfaffenschlag, den die oft glücklose Weixelbraun-Elf damit auch noch überholen könnte.

Um die Torjäger-Krone gibt's indes noch ein offenes Rennen zwischen drei Legionären: Langschlags Stanislav Pacholik hält bei 32 Treffern, Josef Sindelar (SG Karlstein/Thaya) bei 31 und auch der Pertholzer Vojtech Preucil hat mit seien 28 Toren noch Chancen. Eher nicht mehr ins Rennen einsteigen werden Arbesbachs Lukas Turek (24) und Karlsteins Jiri Smrcka (25).

Die nächste Runde:

Samstag, 17.30 Uhr: Eibenstein - Großdietmanns (Markus Marchsteiner), Kirchberg/Walde - Pfaffenschlag (Lukas Scharl), SG Karlstein/Thaya - Hoheneich (Hermann Katterbauer); 19 Uhr: Bad Großpertholz - Langschlag (Sven Mayer).

Sonntag, 11 Uhr: Groß-Siegharts - Arbesbach (Emrah Erkol); 17.30 Uhr: Allentsteig - Rastenfeld (SR Jasmin Duran).