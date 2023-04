Dietmannser wollen die Tormaschine Waldhausen bremsen

Werbung

Bei Tabellenführer UFC Arbesbach geht der holprige Start weiter. Reichte es in Eibenstein noch zum 3:2-Sieg, ließ die Mayrhofer-Elf diesmal gegen Kirchberg Punkte liegen. „Unsere Leistung war aber viel besser als in Eibenstein, wir haben auf die frühe Führung trotz Überlegenheit aber nichts mehr folgen lassen“, meinte Trainer Stephan Mayrhofer. „Aber es stimmt schon. Wir sind noch nicht ganz bei der Form vom Herbst.“

Die möchte der Herbstmeister, der weiterhin auf Lukas Vacek (Rückenprobleme) verzichten muss, jetzt in Bad Großpertholz finden - die Sácha-Elf tritt mit der breiten Brust vom 4:1-Sieg in Rastenfeld an. Die Rastenfelder wiederum müssen auswärts bei der SG Karlstein/Thaya antreten, die zuletzt in Großdietmanns über ein 2:2 nicht hinauskam.

Nicht nur deshalb ist Waldhausen-Trainer Patrik Zelinsky vor den Dietmannsern gewarnt: „Die kommen mit viel Selbstvertrauen zu uns, sind gut ins Frühjahr gestartet. Aber im Prinzip ist es egal, was der Gegner macht. Wir möchten unser Spiel durchziehen, den nächsten Sieg einfahren.“ Das klingt nach etwas Understatement, schließlich ist der SV Waldhausen nach zwei Kantersiegen zum Start momentan in aller Munde. Zuletzt gab's in Pfaffenschlag ein 6:0, davor ein 9:1 gegen Langschlag.

Hoheneich startet Frühjahr mit Doppelrunde

Die Langschlager indes waren voriges Wochenende unfreiwillig spielfrei. Aufgrund der Regenfälle und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit des Platzes wurde das Heimspiel gegen Hoheneich abgesagt. Das wird nun am Ostermontag nachgeholt - am ansonsten spielfreien Wochenende der Lok. Spielfrei war der SV Haie Hoheneich in der ersten Frühjahrsrunde, jetzt die Absage.

Daher startet die Rückrunde für die Haie mit zwei Spielen am Osterwochenende. Um das Spiel gegen Langschlag am Montag nachtragen zu können, wurde das Heimspiel gegen Pfaffenschlag auf den Samstag vorverlegt. Aus sportlicher Sicht wird es jedenfalls spannend zu sehen sein, wie sich die neuformierten Hoheneicher in der Liga schlagen.

Allentsteig will Auftaktsieg bestätigen

Apropos spielfrei: Das war voriges Wochenende der USV Allentsteig. Die Gerstl-Elf legt jetzt in Eibenstein wieder los, will dort den Auftaktsieg bestätigen. Selbstläufer wird's aber keiner werden, denn der SVE seinerseits bestätigte den guten Frühjahrsauftakt gegen Arbesbach auch in der zweiten Runde, bejubelte voriges Wochenende einen 5:1-Sieg in Groß-Siegharts.

Damit festigte sich allerdings der Stolperstart des SV Groß-Siegharts. Die Bandlkramer stehen noch ohne Punkte da und werden jetzt auch in Kirchberg einen schweren Stand haben.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Eibenstein - Allentsteig (L. Deimel), Kirchberg/Walde - Groß-Siegharts (Redzaj), SG Karlstein/Thaya - Rastenfeld (Bölling), Hoheneich - Pfaffenschlag (K. Kainberger); 18 Uhr: Bad Großpertholz - Arbesbach (G. Ratzberger).

Sonntag, 16.30 Uhr: Waldhausen/NÖ - Gr. Dietmanns (J. Kern).