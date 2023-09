Einige Brisanz zum Ende der ersten Herbsthälfte

Mit der sechsten Runde wird am Wochenende die erste Hälfte der Herbstsaison beendet. Einen Großteil davon führte der SV Groß-Siegharts die Liga an. Jetzt geht aber der UFC Arbesbach als frischgebackener Tabellenführer in die sechste Runde, die auf dem Papier eher einseitige Duelle verspricht. Diese bieten aber durchaus Brisanz.

Eben auch Arbesbach. Die Mayrhofer-Elf hat den SV Windigsteig zu Gast. Der Absteiger tat sich bisher recht schwer, in der neuen Liga Fuß zu fassen, holte jetzt aber mit einer starken kämpferischen Leistung einen Dreier gegen Mit-Absteiger Rappottenstein (1:0). Das ist ein Sieg, der bei der Hruby-Elf doch einiges in Bewegung setzen könnte. Favorit ist aber freilich Arbesbach, das im Sommer seine Mannschaft nochmals verjüngt hat, damit nicht nur in puncto Nachhaltigkeit sondern bislang auch was Leistung anbelangt auf das richtige Pferd gesetzt hat. Beim 4:0-Sieg in Karlstein traf etwa Youngster Christoph Kolm doppelt.

„Könnten uns im vorderen Drittel etablieren“

Noch immer hinter den Erwartungen ist die SG Karlstein/Thaya unterwegs. Der bis dato erst eine zu buche stehende Sieg stellt das Team, das in der Vorsaison noch im Spitzenfeld der Liga vertreten war, nicht zufrieden. Angesichts der weiter grassierenden Personalprobleme, die der Pany-Elf zu schaffen machen, werden aber auch bei den heimstarken Bad Großpertholzern die Trauben hoch hängen - die Pichler-Elf holte die bislang drei Siege alle daheim, hat dort noch keinen Punkt abgegeben. „Es wäre extrem wichtig, wenn wir da noch einmal drei Punkte holen könnten. Dann könnten wir uns im vorderen Tabellendrittel etablieren“, meint der Sportliche Leiter David Artner. Zuletzt gab es ein 5:1 gegen Allentsteig.

Die Maier-Elf plagt sich nach wie vor mit vielen Ausfällen, pfeift personell aus dem letzten Loch. In Pertholz musste auch Ex-Trainer Stephan Gerstl wieder auf dem Spielfeld aushelfen. So wird es für Allentsteig auch schwer werden, beim Heimspiel gegen Hoheneich zu punkten. Zumal die Haie gezeigt haben, dass die Niederlage gegen Eibenstein in der vierten Runde nur ein Ausrutscher war, sie am vorigen Sonntag in Groß-Siegharts wieder voll anschrieben (2:0), dem bis dahin Tabellenführer überhaupt die ersten Punkte abnahmen. „Ich bin momentan sehr zufrieden. Wir haben die Niederlage gegen Eibenstein sofort wiedergutgemacht, das ist gut für die Moral“, sagte Hoheneich-Trainer Karl Geist.

Ex-Leader Groß-Siegharts muss zum Schlusslicht

Das Stichwort Moral passt auch beim SV Eibenstein gut. Nach dem Erfolg bei den Haien ist ein Ruck durch die Mannschaft von Markus Zimmel gegangen, die sich bis dahin in der neuen Saison schwer getan hat. Mit dem 2:0 gegen Rastenfeld legten die Eibensteiner gleich den zweiten Erfolg nach, sind damit ins Mittelfeld der Tabelle vorgestoßen. Und punktetechnisch in Schlagdistanz zu Pfaffenschlag, was ein durchaus spannendes Duell am Sonntag erwarten lässt. Zumal der SCP zuletzt in Kirchberg Federn lassen musste, 0:2 unterlag.

Vor dem Tor brauchen wir wieder mehr Kreativität.“ Kirchberg-Trainer Patrick Weixelbraun

„Ich bin mit dem Einsatz zufrieden, vor dem Tor brauchen wir aber wieder mehr Kreativität“, ordnete Kirchberg-Trainer Patrick Weixelbraun die Leistung beim Heimsieg gegen Pfaffenschlag ein. Klingt nicht ganz zufriedenstellend. Da wird Kirchberg für Sonntag wohl etwas nachlegen müssen. Es geht zum USC Rappottenstein, der nach der unglücklichen Niederlage gegen Windigsteig wieder auf die Siegerstraße zurückkehren will. In der heimischen „Festung“ ist das den Rittern bislang immer gelungen, gab es diese Saison bislang nur Siege.

Die standen vier Runden lang auch beim SV Groß-Siegharts auf dem Programm, ehe Hoheneich die Serie durchbrach, den Bandlkramern die erste Niederlage zufügte. „Wir haben gegen die Hoheneicher Abwehr keine Mittel gefunden“, sagte der Sportliche Leiter Roland Zarycka. Von einem Leistungsrückgang oder gar einer Krise könne man aber auf keinen Fall sprechen. Bei Schlusslicht Rastenfeld will die Höbinger-Elf also wieder siegen - alles andere wäre auch eine Überraschung.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Arbesbach - Windigsteig (S. Mayer).

Samstag, 16 Uhr: Rastenfeld - Groß-Siegharts (L. Scharl); 19 Uhr: Bad Großpertholz - SG Karlstein/Thaya (P. Bölling).

Sonntag, 16 Uhr: Allentsteig - Hoheneich (O. Kokoszka), Pfaffenschlag - Eibenstein (E. Erkol), Rappottenstein - Kirchberg (P. Kraft).