Frischer Leader muss sich im Derby beweisen

Lange hatte die Tabellenführung des UFC Arbesbach nicht Bestand. Nach dem überraschenden 1:3 gegen immer besser in die Spur findende Windigsteiger ist die Mayrhofer-Elf den Platz an der Sonne wieder los. Eingenommen hat diesen wieder Groß-Siegharts - und muss den ersten Platz jetzt gleich im Bezirksderby verteidigen.

Das verspricht, ein spannendes Spiel zu werden. Auf der einen Seite die Sieghartser, die sich mit einem eindrucksvollen 8:0 gegen Rastenfeld wieder vom Hoheneich-Match (0:2) rehabilitiert haben. Damit hat die Höbinger-Elf übrigens eine eindrucksvolle Tor-Bilanz von 16:2 aus den letzten drei Spielen. Jetzt hat sie am Samstag mit Pfaffenschlag nicht nur einen Verfolger, sondern auch einen Waidhofner Bezirksrivalen zu Gast.

Ausfälle aber Aufwärtstrend bei Pfaffenschlag

Bei dem läuft es bislang vor allem daheim wie am Schnürchen. Da gewann der SCP bislang alles - auswärts gab's hingegen erst einen Sieg (3:1 in Karlstein). Obendrein plagen die Spielhofer-Elf Verletzungen. Mittelfeldmotor Patrik Capka ist mit Knöchelbruch out, Youngster Sandro Spielhofer trägt wegen einer Wachstumsfugen-Verletzung derzeit ebenfalls Gips. Dafür beweisen sich derzeit junge Spieler in der Ersten, Jonas Bauer etwa ebnete gegen Eibenstein den Sieg. Die Talente könnten auch in Groß-Siegharts ein Zünglein an der Waage werden - sofern Pfaffenschlag auch Auswärts zu seiner Fasson findet.

Interessant wird's auch beim Duell der Verfolger Kirchberg und Arbesbach. Beide mussten zuletzt etwas Federn lassen, Kirchberg in Rappottenstein (2:4), Arbesbach gegen Windigsteig (1:3). Dementsprechend groß wird das Verlangen sein, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren - auch um nicht weiteren Boden auf Groß-Siegharts zu verlieren. Diesbezüglich kämpft sich Rappottenstein auch kontinuierlich nach oben, besonders daheim sind die Ritter eine Macht, haben alle Spiele gewonnen. Wichtig wird es werden, jetzt auch bald einmal in der Ferne anzuschreiben - vielleicht gelingt's ja schon am Samstag beim SV Eibenstein.

Eibenstein holte sich Verstärkung

Für die Zimmel-Elf läuft es in der neuen Saison weiterhin nicht ideal. Neben dem 1:3 in Pfaffenschlag machen den Eibensteinern auch Verletzungen zu schaffen. Als Ersatz für Petr Jaros hat der Verein jetzt Daniel Maly verpflichtet, der eigentlich schon vor zweieinhalb Jahren seine Karriere beendet hat, jetzt aber dem SVE weiterhelfen möchte - ein Freund von Legionär Milan Stanek. In Pfaffenschlag spielte Maly bereits erstmals, wird aber noch etwas brauchen, um wieder zur Form zu finden. Vielleicht geht ihm ja schon gegen Rappottenstein der Knopf auf.

Der SV Haie Hoheneich hat seinen Durchhänger noch nicht abgelegt. Das 2:0 gegen Arbesbach war ein kurzes Aufatmen, jetzt gab's aber in Allentsteig nur ein 2:2. „Ein Spieler von uns hat mir nach dem Spiel gesagt, wir seien Robin Hood“, scherzte Hoheneich-Trainer Karl Geist. Damit meinte er, dass die Haie zuletzt gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel Punkte liegen gelassen hatten, während sie gegen den Tabellenführer gewonnen hatten. „Das Spiel in Allentsteig war zum Verzweifeln. Wir haben eigentlich nur auf ein Tor gespielt, haben aber nicht getroffen. Nach dem 0:2 haben wir aber Charakter bewiesen und noch ausgeglichen“, so Geist. Einen Grund für die Probleme in der Offensive verortet er im Fehlen von Simon Hric, der nun voraussichtlich verletzungsbedingt die gesamte restliche Saison ausfallen wird. Jetzt geht's nach Rastenfeld, das nach dem 0:8 gegen Siegharts wohl noch damit beschäftigt ist, seine Wunden zu lecken.

Duo will gleich nachlegen

Ist der Knopf endgültig aufgegangen? Diese Frage stellt sich sowohl bei Allentsteig als auch bei der SG Karlstein/Thaya. Beide holten wichtige Punkte nach längeren Durststrecken. Allentsteig knöpfte Hoheneich einen Punkt ab, lag dabei zwischenzeitlich sogar 2:0 in Führung. Ein Hoffnungsschimmer für die Elf von Trainer Markus Maier, der jedoch weiterhin auf wichtige Akteure verzichten muss. So auch vermutlich beim Heimspiel gegen Karlstein am Samstag. Der Dritte der Vorsaison feierte mit einem 4:1 in Bad Großpertholz den zweiten Saisonsieg. „Wir sind sehr froh, endlich wieder voll gepunktet zu haben. Wir waren erneut stark dezimiert, aber die Spieler haben alles reingeschmissen“, so Vereinssprecher Fabian Zeiner.

Konträr ist die Ausgangslage bei Windigsteig und Pertholz, die die Runde am Sonntag beenden. Während Absteiger Windigsteig seit zwei Wochen im Aufwärtstrend ist, gegen Arbesbach den zweiten Saisonsieg eingefahren hat, läuft es für die Pertholzer weiter etwas holprig, folgte auf das 5:1 gegen Allentsteig jetzt ein 1:4 gegen Karlstein...

Die nächste Runde:

Samstag, 16 Uhr: Eibenstein - Rappottenstein (P. Bölling), Groß-Siegharts - Pfaffenschlag (K. Walzer), Kirchberg/Walde - Arbesbach (B. Kremser).

Sonntag, 16 Uhr: Hoheneich - Rastenfeld (I. Kocyigit), SG Karlstein/Thaya - Allentsteig (E. Tug), Windigsteig - Bad Großpertholz (K. Barmaksiz).