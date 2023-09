Hoheneich macht Jagd auf die Sieghartser Weiße Weste

Nur eine Mannschaft ist in der 2. Klasse Waldviertel Zentral in der neuen Saison noch ungeschlagen. Der SC Groß-Siegharts hat überhaupt noch keinen Punkt abgegeben und bittet nach dem 8:0-Sieg in Allentsteig jetzt den SV Haie Hoheneich zum Tanz. Die Geist-Elf war bis vorige Woche ebenfalls noch ohne Niederlage, verlor dann aber überraschend gegen Eibenstein. „Ich habe es mir genau so vorgestellt. Wir hatten noch kein Spiel verloren, Eibenstein erst einen Punkt. Dann glauben wir, es läuft von alleine“, ärgerte sich Hoheneich-Trainer Karl Geist. „Wenn wir wieder in Normalform spielen, ist in Siegharts schon ein Punkt drin.“ Das Spiel beendet am Sonntag die fünfte Runde.

Begonnen wird der Spieltag am Freitagabend mit dem Heimspiel des USC Bad Großpertholz gegen den USV Allentsteig. Ein ungleiches Duell. Für die Allentsteiger gab es erst einen Punkt, die Niederlagen fielen allesamt hoch aus (schon 24 Gegentreffer!), zudem ist personelle Lage angespannt, beim 0:8 gegen Siegharts musste auch Ex-Trainer Stephan Gerstl in der Ersten aushelfen. Die Pertholzer sind gut in Form, mussten sich vorige Runde in Arbesbach nur knapp (und auch etwas unglücklich) geschlagen geben.

Rappottenstein in Windigsteig Favorit

Zwei Duelle, die unerwartet klare Vorzeichen versprechen gibt's am Samstag. SG Karlstein/Thaya gegen Arbesbach war in der vorigen Saison ein Spitzenspiel. Davon ist die SG bislang aber weit entfernt, unterlag zuletzt auch Rappottenstein 1:3. Arbesbach fährt mit der weiteren Verjüngung der Mannschaft im Sommer recht gut, ist für das Spiel klarer Favorit. Ungleich mutet auch das Duell der Absteiger an: Während Rappottenstein punktegleich mit Arbesbach agiert, zu den Top-Teams zählt, verpatzte Windigsteig den Saisonstart, unterlag zuletzt in Pfaffenschlag. Dort geht es weiterhin bergauf. Drei Siege stehen in der neuen Saison schon zubuche. Jetzt empfängt die Spielhofer-Elf die ebenfalls im Aufwind befindlichen Kirchberger. Das könnte ein spannendes Duell werden.

Der SV Eibenstein feierte ausgerechnet in Hoheneich den ersten Saisonsieg, will diesen am Sonntag bestätigen. Da kommt der UFC Rastenfeld an die tschechische Grenze. Agiert der SVE wie in Hoheneich ist die Ausgangslage doch recht klar - sonst könnten die Rastenfelder aber durchaus überraschen.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Bad Großpertholz - Allentsteig (M. Pemmer).

Samstag, 16.30 Uhr: Kirchberg/Walde - Pfaffenschlag (F. Popov), SG Karlstein/Thaya - Arbesbach (H. Katterbauer), Windigsteig - Rappottenstein (M. Winkler).

Sonntag, 16.30 Uhr: Eibenstein - Rastenfeld (J. Duran), Groß-Siegharts - Hoheneich (A. Ünlü).