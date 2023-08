Machtvakuum im Zentrum: Wer stürmt an die Spitze?

Als Nachzügler im Waldviertel fällt am Wochenende auch in der 2. Klasse Waldviertel Zentral der Startschuss für die neue Saison. Für eine Saison, die sich anschickt, so offen zu werden, wie es in der „Zentral“ und ihrem Vorgänger, der „Süd“, schon lange nicht mehr war. Mit Waldhausen und Langschlag sind gleich zwei Teams, die über Jahre im Spitzenfeld vertreten waren, aufgestiegen. Wie die neue Hackordnung sein wird, lässt sich momentan noch schwer abschätzen. An sich wäre der Weg für die SG Karlstein/Thaya und den UFC Arbesbach, die in der Vorsaison die Ränge drei und vier belegt haben, offen.

Echte Titelambitionen verlautbart vor der Saison aber keiner der beiden - am ehesten noch die SG Karlstein/Thaya. „In der Vorsaison war das Ziel die Top Fünf. Wir wollen uns weiter steigern, wollenin die Top Drei“, definierte Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner die Ziele. Zum Start gegen die SV Haie Hoheneich, die nach einer starken Vorbereitung eine Rolle unter den Top-Klubs spielen möchten, sollen in jedem Fall drei Punkte her.

Die Arbesbacher hingegen schrauben nach einer durchwachsenen Vorbereitung ihre Ansprüche nach unten. „Wir haben nie vollständig gespielt, mussten jede Woche mit einer anderen Formation spielen“, schildert Trainer Stephan Mayrhofer. „Ein Top-5-Platz wäre schon ein Erfolg. Ziel ist es, den jungen Spielern Zeit zur Entwicklung zu geben und sie im Kader zu festigen.“ Los geht's daheim gegen Pfaffenschlag, der nach einer verkorksten Vorsaison wieder durchstarten möchte.

Dahinter formiert sich eine breite Masse an Klubs, die allesamt die Top Fünf als Ziel angeben - wo also durchaus der eine oder andere Titelaspirant erwachsen könnte. Das gilt für Groß-Siegharts und Absteiger Windigsteig, die zum Saisonstart im Bezirksduell aufeinandertreffen. „Zumindest einen Punkt“ wollen die Sieghartser holen, sagt Sektionsleiter Roland Zarycka. Der SVW hofft auf einen vollen Kader, den direkten Wiederaufstieg plane der Verein indes nicht, meinte Obmann Gerhard Lamatsch.

Ein spannendes Duell wartet auch im Bezirk Gmünd zwischen Kirchberg und Eibenstein. Letztere wollen den positiven Trend der Frühjahrssaison fortsetzen, könnten durchaus für Überraschungen sorgen. Bei Kirchberg soll es nach der eher enttäuschenden Vorsaison wieder bergauf gehen. Die Vorbereitung war vielversprechend.

Für die im Sommer rundumerneuerten Bad Großpertholzer geht es am Freitag mit dem Heimspiel gegen Rastenfeld los. Auf dem Papier sind die Rollen dabei klar verteilt. Alles andere als ein Sieg der Pertholzer wäre eine Überraschung - trotz der Veränderungen im Kader der Rastenfelder.

Der zweite Absteiger Rappottenstein unterzog sich im Sommer einer Frischekur, präsentierte mit Hermann Kreindl einen neuen Trainer, überarbeitete den Kader. Kreindl spricht zwar von einer guten Vorbereitung, „die Ergebnisse haben oft nicht die Leistungen widergespiegelt“, ohne Testspielsieg sind die Ritter vor dem Start dennoch schwer einzuschätzen. Das gilt auch für den ersten Gegner USV Allentsteig, der nach der enttäuschenden Vorsaison mit Markus Maier ebenso einen neuen Trainer holte, die Mannschaft überarbeitet hat. „Wir sind zwar in der Kaderbreite gut aufgestellt, der Kader an Kampmannschaftsspielern ist aber sehr dünn“, sagt Maier. Das Ziel ist eine Rangverbesserung im Vergleich zur Vorsaison.