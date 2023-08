Nach sechs Jahren wieder Hochland-Derby

Die zweite Runde wird mit dem Hochland-Derby eingeläutet, dass es so seit sechs Jahren nicht mehr gegeben hat. Der USC Rappottenstein empfängt am Freitagabend den UFC Arbesbach in seiner „Festung“. In den vergangenen Jahren waren die Hochland-Derbys zwischen der Lok Langschlag, die in die 1. Klasse aufgestiegen ist, und Arbesbach stets Spitzenduelle. Auch heuer kann man von einem spannenden Duell ausgehen. Nach durchwachsener Vorbereitung lief es für beide Teams zum Saisonauftakt gut. Die Ritter jubelten über ein 3:1 gegen Allentsteig, die Stockzahnkicker besiegten Pfaffenschlag überhaupt 5:1.

Viel Spannung birgt auch das Duell zwischen dem SV Haie Hoheneich und dem SV Windigsteig. Die Haie legten einen Start nach Maß hin, fertigten Karlstein/Thaya mit 5:0 ab. „Ich habe den Spielern gesagt, wenn wir uns verbessern wollen, müssen wir auch dementsprechend arbeiten. Das dürfte gefruchtet haben“, erklärt Hoheneich-Trainer Karl Geist zur Leistungssteigerung. Die möchte man jetzt gegen Windigsteig bestätigen. Da der Absteiger seine Auftakt-Partie gegen Groß-Siegharts witterungsbedingt absagen musste, sind die Windigsteiger allerdings noch eine kleine Wundertüte.

So geht's auch dem SV Groß-Siegharts, der zu seiner ersten Partie jetzt den SV Kirchberg/Walde empfängt. Auch die Weixelbraun-Elf überzeugte in der ersten Runde, schlug den SV Eibenstein überraschend deutlich mit 5:2. „Kirchberg war die bessere Mannschaft, hat verdient gewonnen. In den zehn Minuten nach der Pause haben wir das Spiel verloren“, monierte Eibensteins Sportchef Martin Koppensteiner nach dem Spiel. Die Eibensteiner sind beim USV Allentsteig auf Wiedergutmachung aus, wollen nach dem erfolgreichen Frühjahr auf die Siegerstraße zurückkehren. Aber auch Allentsteig hofft auf einen Aufwärtstrend nach der Niederlage gegen Rappottenstein.

Der SC Pfaffenschlag empfängt am Samstag nach dem komplett verkorksten Auftakt den USC Bad Großpertholz. Die Pertholzer wiederum feierten in der ersten Runde einen 4:2-Sieg gegen Rastenfeld, mussten dafür aber auch mehr kämpfen, als ihnen lieb war. Vielleicht hat dieser Erfolg zusätzliche Kräfte freigesetzt.

Die Rastenfelder bekommen es mit einem angeschossenen Raubtier zu tun. Die SG Karlstein/Thaya versemmelte den Saisonauftakt gegen Hoheneich komplett, unterlag 0:5. Ob es nur ein Ausrutscher war oder doch eher das erste Anzeichen für einen Negativtrend bei der in der Vorsaison so starken Spielgemeinschaft? Die Pany-Elf wird sicher alles daran setzen, Ersteres zu beweisen.