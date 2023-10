Nachzügler raufen sich um den ersten Sieg

Lange lief die SG Karlstein/Thaya, immerhin Dritter der Vorsaison, in der neuen Spielzeit seinen Ambitionen weit hinterher. Seit zwei Wochen ist die Pany-Elf aber auf dem aufsteigenden Ast, hat durch Siege gegen Bad Großpertholz und zuletzt einem Torfestival gegen Allentsteig (9:3) den Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt. „Es hat uns sehr gefreut, endlich auch daheim zu gewinnen“, sagte Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner, der hofft, dass der Trend anhält. Der nächste Gegner ist Windigsteig. „Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerade ähnlich gut drauf sind.“

Die Windigsteiger brauchten auch etwas, um sich in der neuen Saison zurechtzufinden. Beim Absteiger geht es aber wie bei der SG seit einigen Wochen aufwärts. Spannung ist zum Start in die 8. Runde am Samstag (15.30 Uhr) also vorprogrammiert. Das gilt auch für das zweite Spiel am Samstag zwischen Arbesbach und Eibenstein. Zwar sind laut Tabelle die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Der SV Eibenstein hat aber nicht erst seit dem 4:1 gegen Rappottenstein zu seiner Form gefunden. Arbesbach blieb ebenfalls gegen Kirchberg siegreich (2:1).

Die Kirchberger sind nach der knappen Niederlage gegen Arbesbach und der zweiten in Folge schließlich auch noch am Samstagabend im Einsatz, sind bei Bad Großpertholz zu Gast. Die Pertholzer sind heimstark, gaben vor eigenem Publikum bislang erst gegen Karlstein Punkte ab. Auswärts gab es zuletzt in Windigsteig den ersten Sieg (3:2).

Fast Woche für Woche kassiert der USV Allentsteig derzeit ein Tragerl, zuletzt 3:9 gegen Karlstein. „Ich möchte eigentlich gar nichts sagen. Wir hatten die zwei Legionäre trotz Manndeckung nicht im Griff und waren hinten anfällig - es war desaströs“, sagte Trainer Markus Maier, hofft auf eine baldige Trendwende. Welche Partie bietet sich dafür besser an, als jene gegen das einzige Team, das noch schlechter in die Saison gestartet ist. Während Allentsteig immerhin schon zwei Remis auf dem Konto hat, steht Rastenfeld überhaupt noch mit leeren Händen da. Eine Saisonpremiere wird es ergebnistechnisch auf jeden Fall geben.

Schließlich beenden zwei Duelle aus den oberen Tabellenregionen die Runde. Tabellenführer Groß-Siegharts ist gegen die zuletzt etwas strauchelnden Rappottensteiner Favorit. Eine enge Partie könnte es hingegen in Pfaffenschlag beim Gastspiel der Hoheneicher geben.

Die nächste Runde:

Samstag, 15.30 Uhr: SG Karlstein/Thaya - Windigsteig (SR Manfred Schöber); 18 Uhr: Arbesbach - Eibenstein (SR Christoph Krickl); 19 Uhr: Bad Großpertholz - Kirchberg/Walde (SR Gerhard Ratzberger).

Sonntag, 15.30 Uhr: Allentsteig - Rastenfeld (SR Herbert Anderl), Pfaffenschlag - Hoheneich (SR Sebastian Reiss), Rappottenstein - Groß-Siegharts (SR Hikmet Inal).