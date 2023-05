Saison auf der Zielgeraden: Die nächste Stufe im Titelrennen

Vier Runden gibt es in dieser Saison noch zu spielen. Das bedeutet, dass die Top Vier der Liga bereits feststehen - in welcher Konstellation sie durch's Ziel laufen, bleibt aber weiterhin spannend. Selbst die Titelfrage, die eigentlich schon in einer klare Richtung zu laufen schien, ist seit Waldhausens Patzer in Eibenstein vor zwei Wochen wieder etwas offener. Mit sechs Punkten Vorsprung ist die Zelinsky-Elf aber immer noch klarer erster Anwärter.

Das unterstrich der SV Waldhausen auch in der vorigen Runde, als er personell angeschlagen gegen Kirchberg noch ein 1:3 wettmachte, letztlich verdient 5:3 gewann. Die Mannschaft funktionierte - nach Startschwierigkeiten - auch nicht in Top-Besetzung. Das kann der entscheidende Joker im Zieleinlauf werden. Am Freitag geht's obendrein zu den derzeit schwächelnden Bad Großpertholzer (zuletzt ein 0:3 gegen Karlstein/Thaya, davor 2:7 in Groß-Siegharts).

Seriensieger Langschlag muss nach zu erstarkten Eibensteinern

Ein weiterer Vorteil für den Tabellenführer ist, dass er alles in der eigenen Hand hat, sich sogar einen Ausrutscher - etwa im noch ausständigen Duell mit dem der zweitplatzierten SG Karlstein/Thaya - leisten könnte. Die Karlsteiner sind in dieser Runde spielfrei, wie in den kommenden Wochen auch noch Waldhausen und Arbesbach an die Reihe kommen. Langschlag hat als einziges der Top-Teams in vier Wochen auch vier Spiele, wodurch der seit sieben Wochen immer siegreiche Viertplatzierte auch noch aus eigener Kraft Rang zwei erklimmen könnte.

Am Samstag geht's für die Lok zu den im Frühjahr auch erstarkten Eibensteinern, die nach dem 2:1-Sieg im Bezirksderby gegen Hoheneich schon auf den nächsten vollen Erfolg brennen. Langschlag kommt mit der breiten Brust vom 5:0 gegen Allentsteig und von sieben Siegen in Serie. Im Herbst jubelte in Langschlag übrigens Eibenstein (3:2).

Nächstes Bezirksderby für Hoheneich

Auch Arbesbach musste in Langschlag Federn lassen, generell hat der Herbstmeister nach dem holprigen Start aber wieder in die Spur gefunden. Die letzten drei Aufgaben sollten für die Mayrhofer-Elf allesamt machbar sein. Am Freitag geht's gegen Rastenfeld, danach gegen Siegharts und Allentsteig.

Darüber hinaus bringt das Wochenende noch weitere spannende Partien. Für Hoheneich folgt nach dem 1:2 gegen Eibenstein gleich das nächste Bezirksduell: Diesmal stehen die Kirchberger auf dem Spielplan, die endlich den zweiten Sieg der Rückrunde feiern möchten (der erste gelang in Runde eins gegen Rastenfeld). Zudem matchen sich Groß-Siegharts und Großdietmanns, die in der Rückrunde bislang beide noch etwas unter den Erwartungen geblieben sind. Während Dietmanns gegen Arbesbach nur knapp 1:2 unterlag, musste sich Siegharts zum ersten Mal seit vier Jahren Pfaffenschlag beugen (1:3).

Die Pfaffenschlager treten in einer Sonntagsmatinee in Allentsteig an - im Duell der ungleichen Tabellennachbarn: Zwar liegt der SCP unmittelbar vor der Gerstl-Elf, allerdings trennen die beiden auch elf Punkte.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Arbesbach - Rastenfeld (Josef Kern), Bad Großpertholz - Waldhausen (Mustafa Celikkiran).

Samstag, 16 Uhr: Groß-Siegharts - Großdietmanns (Tobias Markus); 17 Uhr: Eibenstein - Langschlag (Manuel Pemmer), Kirchberg/Walde - Hoheneich (Bernhard Kremser).

Sonntag, 11 Uhr: Allentsteig - Pfaffenschlag (Hermann Katterbauer).