Schafft's Hoheneich ein drittes Mal?

Los geht's am Freitag mit einem Bezirksduell: Nach Rappottenstein in der Vorwoche (1:3) geht es für den UFC Arbesbach gleich den nächsten Bezirkskonkurrenten USV Allentsteig. Die Mayrhofer-Elf ist dabei trotz schwierigem Saisonstart klarer Favorit, wenngleich Allentsteig aber schon bewiesen hat, dass im Vergleich zur Vorsaison ein Aufwärtstrend möglich ist - da gingen beide Duelle klar an Arbesbach (6:1 und 7:1).

Ebenfalls am Freitag treffen der SV Windigsteig und UFC Rastenfeld aufeinander. Für den Absteiger verlief das erste Saisonspiel (der Auftakt gegen Groß-Siegharts wurde witterungsbedingt abgesagt, Nachtrag am 6. September) nicht nach Wunsch, verlor man gegen Hoheneich 1:3. Will man nicht früh den Anschluss verpassen, sollte bald der erste Punkt her. Das gilt auch für Rastenfeld, das die beiden bisherigen Spiele verloren hat, zuletzt 1:2 gegen Karlstein/Thaya.

Der USC Bad Großpertholz feiert am Samstag sein 90-Jahr-Jubiläum. Im Anschluss an die Feierlichkeiten kommt's zum Duell mit dem USC Rappottenstein. Der Absteiger hat in der neuen Saison noch keinen Punkt abgegeben, kommt als Favorit. Für die Pertholzer ist nach der unnötigen Niederlage in Pfaffenschlag Wiedergutmachung angesagt.

Die begann der SV Eibenstein schon am vorigen Sonntag in Allentsteig, die Zimmel-Elf holte einen 1:4-Rückstand auf. Für den möglichen Sieg lief aber letztlich die Zeit davon, die Partie endete 4:4. Mit dem ersten Dreier soll es jetzt gegen Groß-Siegharts klappen. Die Bandlkramer legten aber einen guten verspäteten Start hin, schlugen Kirchberg 3:1.

Nach dieser Niederlage will auch Kirchberg wieder anschreiben, hat mit Hoheneich jedoch einen starken Gegner vor der Brust. Nach den zwei Siegen zum Auftakt werden die Haie schon als Titelkandidat gehandelt. „Es ist ganz schwierig, Hoheneich derzeit einzuschätzen. Nach den zwei Siegen werden sie aber sicher mit viel Selbstvertrauen nach Kirchberg kommen“, meint Kirchberg-Trainer Patrick Weixelbraun.

Schließlich kommt's am Samstag auch noch zu einem Waidhofner Bezirksduell. Die SG Karlstein/Thaya empfängt den SC Pfaffenschlag, der nach zwei Runden sogar vor der Spielgemeinschaft liegt. Damit war nicht unbedingt zu rechnen - und das wird Karlstein auch im Duell klarstellen wollen. Die Pfaffenschlager zeigte aber nicht erst beim 3:1 gegen Pertholz in der Vorrunde, dass mit ihnen in dieser Saison wieder zu rechnen sein wird.