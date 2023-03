Schafft's Waldhausen noch einmal?

Das dicke Ausrufezeichen des SV Waldhausen sorgte nach der ersten Frühjahrsrunde für viel Gesprächsstoff. Die 9:1-Demontage der Langschlager Lok im Duell der Arbesbach-Verfolger war eine klare Kampfansage der Zelinsky-Elf. „Das war Gebietsliga-Niveau“, war Langschlag-Trainer Hermann Kreindl geplättet. Auch eindrücklich, dass alle neun Treffer auf das Konto der Neuzugänge Ondrej Brusch (6) und Dominik Sibal (3) gegangen sind.

Damit ist klar, auf wen sich der SC Pfaffenschlag am Sonntag besonders konzentrieren sollte. Waldhausen-Trainer Patrik Zelinsky meinte allerdings nach dem Auftaktsieg: „Ich hatte noch nie ein Match, nach dem ich sagen konnte: Alle waren gut. Aber diesmal haben wirklich alle elf Spieler eine Top-Leistung gezeigt.“ Für die Pfaffenschlager lief der Auftakt indes weniger gut, die Masch-Truppe ließ beim 1:3 gegen Karlstein/Thaya mögliche Punkte liegen.

Hoheneich startet gegen angeschlagene Langschlager

Auf Langschlag wartet nach der großen Ernüchterung eine der Papierform nach eher leichtere Aufgabe. Der SV Haie Hoheneich ist aber noch eine kleine Wundertüte, war in der ersten Runde spielfrei und nutzte die Zeit für ein Trainingslager. Zudem gab es bei den Haien im Winter einige Veränderungen am Kader. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagte Trainer Ernst Gull, der in Rückrunde noch Plätze gut machen möchte.

Spitzenreiter Arbesbach erfüllte in Eibenstein die Pflicht, gewann 3:2, musste dabei in der zweiten Hälfte aber mehr zittern, als ihm lieb war. „Am Ende waren wir sicher ein bisschen die Glücklichen“, musste auch Trainer Stephan Mayrhofer einräumen. Mit dem SV Kirchberg, der mit einem 5:0-Sieg gegen Rastenfeld loslegte, wartet beim ersten Heimspiel aber neuerlich ein unangenehmer Gegner. „Wir werden uns sicher nicht verstecken“, kündigt Spielertrainer Patrick Weixelbraun mit breiter Brust an.

Groß-Siegharts sucht die Wiedergutmachung

Die hat auch die SG Karlstein/Thaya nach dem Heimsieg gegen Pfaffenschlag. Besonders Jiri Smrcka und Josef Sindelar zeigten sich beim Auftakt in Topform, zeichneten für alle drei Treffer verantwortlich. Das Duell mit dem SVU Großdietmanns verspricht aber einiges an Spannung. Die etwas ersatzgeschwächten Dietmannser schlugen zum Start Bad Großpertholz etwas glücklich 1:0. „Man muss die kämpferische Leistung hervorheben“, meinte Sportleiter Lucas Simon. Das Goldtor erzielte übrigens Rückkehrer Sebastian Schrammel.

„Es ist bitter, weil wir den Anschluss nach oben verloren haben“, seufzte Pertholz-Sportchef David Artner nach der Heimniederlage. Die Sacha-Elf sinnt in Rastenfeld auf Wiedergutmachung. Im Herbst gab es einen klaren 4:0-Erfolg. Die Ausgangslage ist klar: Die Rastenfelder können nur überraschen und gehen als klarer Underdog ins Spiel.

Den Underdog-Status hat Allentsteig ein Stück weit abgegeben. Nach dem zweiten Saisonsieg, wieder gegen Groß-Siegharts, ist die Gerstl-Elf auch die Rote Laterne los, kann obendrein jetzt den Erfolg ausgiebig genießen, ist am Wochenende spielfrei. Für Groß-Siegharts war das 1:2 eine bittere Erfahrung, die man mit einem Sieg gegen Eibenstein am liebsten schnell aus dem Gedächtnis streichen möchte. Bei Eibenstein wiederum geht es darum, die starke Leistung vom Match gegen Arbesbach zu bestätigen. Dann wird's bis zum ersten Sieg nicht lange dauern.

Die nächste Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Arbesbach - Kirchberg/Walde (H. Anderl), Groß-Siegharts - Eibenstein (Celikkiran).

Sonntag, 15.30 Uhr: Rastenfeld - Bad Großpertholz (Katterbauer); 16.30 Uhr: Großdietmanns - SG Karlstein/Thaya (Kremser), Langschlag - Hoheneich (H. Steininger), Pfaffenschlag - Waldhausen (Paleskic).

Spielfrei: Allentsteig.