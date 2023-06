Spannung angesagt: Wer schnappt sich das Relegationsticket?

Der SVU Langau bescherte der 2. Klasse Waldviertel Zentral noch eine spannende letzte Runde. Da der Tabellenführer der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal auf einen allfälligen Aufstieg verzichtet, gibt's in der 1. Klasse Waldviertel um einen Aufsteiger zu wenig. Somit kommen wieder die Vizemeister der anderen beiden 2. Klassen zum Zug, machen sich diesen Aufstiegsplatz in Relegationsspielen aus. Sehr spannend wird es dabei in der Zentral, wo noch drei Klubs Chancen darauf haben, den zweiten Platz hinter dem seit zwei Wochen feststehenden Meister Waldhausen zu ergattern.

Die besten Chancen hat der UFC Lok Langschlag, der auch aktuell auf Rang zwei rangiert - und obendrein bis dato ein richtiges Sahne-Frühjahr hingelegt hat, alle Spiele gewonnen hat, zuletzt 4:1 in Bad Großpertholz. Ein Spiel trennt die Kreindl-Elf noch von der perfekten Rückrunde. Dabei empfängt man Karlstein/Thaya daheim.

Arbesbach als lachender Dritter?

Die Spielgemeinschaft, die gegen Hoheneich mit einem 6:1 seinen Lauf noch einmal unterstrichen hat, spitzt ebenfalls noch auf Rang zwei, hat darauf allerdings nur noch Außenseiterchancen. Drei Punkte fehlen auf Langschlag, die mit einem Sieg wettgemacht wären (bei Punktegleichheit sprechen die dann beiden Siege Karlsteins für die SG).

Allerdings gibt's da noch den UFC Arbesbach, der aktuell auf Rang drei liegt. Der Herbstmeister hat nach dem 4:1 in Groß-Siegharts in der letzten Runde Nachzügler USV Allentsteig zu Gast. Alles andere als ein Sieg der Mayrhofer-Elf wäre da eine Überraschung. Und mit einem Sieg würde Arbesbach in jedem Fall vor Karlstein/Thaya bleiben, wäre also Vizemeister, falls Langschlag im letzten Spiel doch noch patzt.

Eibenstein lief Großdietmanns den Rang ab

Direkt hinter den Spitzenklubs trägt sich das Rennen um die Vorherrschaft unter den Gmünder Klubs zu. Dabei ist jetzt der SV Eibenstein in der Pole Position. Die Zimmel-Elf feierte im direkten Duell mit dem bisherigen Gmünder Top-Klub SVU Großdietmanns einen 4:1-Sieg und überholte die Masat-Truppe, die im Sommer wie berichtet den Spielbetrieb einstellt.

In der Schlussrunde empfängt Eibenstein noch den UFC Rastenfeld, der damit nur noch eine Chance hat, im Frühjahr doch noch einen Sieg zu feiern. Die Aussicht darauf ist allerdings ziemlich gering. Auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist vorige Woche der SV Kirchberg nach langer Durststrecke, schlug den SC Pfaffenschlag mit 2:0. Vielleicht hat sich die im Frühjahr oft glücklose Weixelbraun-Elf damit das Selbstvertrauen geholt, jetzt zum Abschluss auch Großdietmanns zu fordern.

Will Waldhausen noch einmal?

Eine ziemlich unberechenbare Aufgabe kommt zum Abschluss dem SV Haie Hoheneich zu. Der trennte sich vorige Woche überraschend von Trainer Ernst Gull, der ging dann auch sofort, statt wie vom Verein geplant erst im Sommer, wodurch der frühere Obmann Karl Geist schon in Karlstein seinen Einstand auf der Trainerbank hatte. Zu feiern gab es dabei allerdings wenig, die Haie verloren 1:6, nahmen sich damit auch aus dem Rennen um den Gmünder Top-Klub.

Und jetzt geht es im letzten Tanz der Saison gegen Meister SV Waldhausen, der vorige Woche seine spielfreie Runde hatte. Behält die Zelinsky-Elf ihre bestechende Performance bei und gibt im letzten Spiel der Saison noch einmal alles für einen schönen Saison-Abschluss? Oder ist nach dem geschafften Titel und der Woche Pause direkt im Anschluss schon die Luft draußen?

Letztlich matchen sich noch der USC Bad Großpertholz und der SC Pfaffenschlag, die beide noch in der Tabelle den einen oder anderen Platz gut machen könnten. Letztlich geht's aber nur mehr um die Goldene Ananas.

Die letzte Runde:

Samstag, 16.30 Uhr: Hoheneich - Waldhausen (Abdul Bayrakdar); 17 Uhr: Rastenfeld - Eibenstein (Soner Yalcin); 17.30 Uhr: Großdietmanns - Kirchberg (Paul Bölling) - Bad Großpertholz (Bernhard Kremser).Sonntag, 17.30 Uhr: Arbesbach - Allentsteig (Leopold Deimel), Langschlag - SG Karlstein/Thaya (Haci Tarhan).