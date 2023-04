Viel Betrieb am langen Wochenende

So schnell kann's gehen. Binnen nicht einmal einem Monat hat der SV Waldhausen den Rückstand zum UFC Arbesbach weggeknabbert und den Herbstmeister voriges Wochenende im direkten Duell auch schon von der Tabellenspitze gestoßen. Nach dem langen Wochenende rund um den 1. Mai könnte schon wieder alles anders sein. Am Montagsfeiertag stehen nämlich gleich drei Nachtragsspiele auf dem Plan - und damit am Wochenende eine Doppelrunde für einige Klubs.

Allem voran muss Arbesbach zweimal ran, hat am Freitagabend Hoheneich zu Gast und am Montag gleich noch ein Spitzenspiel gegen die SG Karlstein/Thaya. Gibt's zwei Siege, sind die Stockzahn-Kicker wieder vorne, weil Waldhausen am Wochenende nur einmal im Einsatz ist. Für die Elf von Stephan Mayrhofer hat allerdings oberste Priorität, endlich zur Form zu finden. „Wir haben jetzt vier Spiele gespielt und vier Punkte gemacht. Für Waldhausen waren's zwölf. Wir machen nichts anders als im Herbst. Wir machen nicht anders, als im Herbst. Es sind Kleinigkeiten, die zusammenkommen“, meint der Trainer, bleibt aber optimistisch. „Irgendwann wird das Pendel wieder für uns ausschlagen.“

Karlstein/Thaya auf Wiedergutmachung aus

Der neue Tabellenführer Waldhausen gastiert beim SV Groß-Siegharts, der die SG Karlstein/Thaya vorige Woche im Derby überraschend klar mit 5:2 besiegt hat, jetzt den nächsten Top-Klub ärgern möchte. Karlstein/Thaya will sich am Samstag bei Allentsteig für die Klatsche rehabilitieren, ehe am Montag der schwierige Gang nach Arbesbach folgt.

Nach dem späten Start läuft es für den SV Haie Hoheneich bislang sehr gut. Jüngster Höhepunkt war das 6:0 gegen Rastenfeld vorige Woche, der bislang höchste Sieg der Saison. „Wir waren entschlossener, hungriger, haben besser gespielt“, zählt Trainer Ernst Gull das Erfolgsrezept auf. Die Haie wollen jetzt auch am Freitagabend in Arbesbach eine gewichtige Rolle spielen. Am Montag folgt mit Großdietmanns gleich der nächste schwere Brocken.

Top-Klubs im Duell

Für die Dietmannser war die vorige Runde aufreibend. Die Masat-Elf lieferte sich mit Langschlag im Regen einen richtigen Kampf, musste sich letztlich 2:4 geschlagen geben. Vor dem Nachtragsspiel gegen Hoheneich kommen am Samstag die zuletzt spielfreien Pfaffenschlager nach Dietmanns.

Bereits am Sonntag gibt's eine weitere spannende Partie, wenn sich der SV Eibenstein und der USC Bad Großpertholz gegenüber stehen - die nach Waldhausen bislang erfolgreichsten Klubs der Rückrunde mit zuletzt drei Siegen in Serie. Beide Teams profitieren derzeit von Legionären in Überform. Bei Pertholz knipst Ex-Schrems-Torjäger Vojtech Preucil derzeit am laufenden Band. Bei Eibenstein ist Neuzugang Milan Stanek ein wesentlicher Player.

Weniger Spannung ist beim Duell von Staneks bisherigem Klub, Langschlag, mit Schlusslicht Rastenfeld zu erwarten. Die Lok ist dabei klarer Favorit.

Die nächsten Spiele:

Freitag, 20 Uhr: Arbesbach - Hoheneich (F. Schwarzl).

Samstag, 16 Uhr: Allentsteig - SG Karlstein/Thaya (H. Anderl); 16.30 Uhr: Gr. Dietmanns - Pfaffenschlag (G. Ratzberger), Groß-Siegharts - Waldhausen/NÖ (K. Kainberger).

Sonntag, 15 Uhr: Rastenfeld - Langschlag (Jazayeri); 16.30 Uhr: Eibenstein - Bad Großpertholz (H. Steininger).

Montag, 1. Mai, 16 Uhr: Allentsteig - Kirchberg/Walde (Haidl), Arbesbach - SG Karlstein/Thaya (R. Weber); 16.30 Uhr: Gr. Dietmanns - Hoheneich (Koyuncu).