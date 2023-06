Waldhausen greift schon nach dem Titel

Drei Runden sind in dieser Saison noch zu absolvieren. Die erste große Entscheidung fällt aber womöglich schon am Freitagabend. Da gastiert die SG Karlstein/Thaya beim SV Waldhausen, der sich schon zum Meister krönen kann. Dafür bräuchte es nicht einmal einen Sieg. Jeder Punkt macht die Elf von Patrik Zelinsky zum Titelträger. Der Trainer will den Titel aber freilich mit einem vollen Erfolg einfahren: „Die ganze Mannschaft brennt auf den Titel und wir hoffen, dass er uns vor eigenem Publikum auch gelingen wird.“

Bei Karlstein rechnet man sich keine großen Chancen darauf aus, dem Tabellenführer noch ein Bein stellen zu können, wie auch Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner untermauert: „Waldhausen ist das Non-Plus-Ultra, das Salzburg unserer Liga.“

Für die SG hat das Ergebnis auch Auswirkungen im Rennen um Rang zwei. Die spielfreien Arbesbacher müssten zusehen, wie Karlstein an ihnen vorbeizieht - aufgrund der Siege in den direkten Duellen würde der Pany-Elf dafür schon ein Punkt reichen.

Auf den Vizemeistertitel spitzt aber auch noch der UFC Langschlag. Die Lok hat voriges Wochenende den Eibensteiner Erfolgslauf gebremst, einen 3:2-Sieg gefeiert und ist damit weiterhin gleichauf mit der SG Karlstein/Thaya, mit der es womöglich in der Schlussrunde erst im direkten Duell einen Showdown um Rang zeit gibt. Davor empfängt Langschlag die im Frühjahr noch stark hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Kirchberger, die seit der ersten Rückrundenpartie auf einen Sieg warten.

Hinter dem Spitzen-Quartett herrscht noch ein dichtes Gedränge darum „Best of the Rest“ zu werden. Vom Fünftplatzierten Großdietmanns bis zum Neunten Groß-Siegharts hat noch jeder Chancen darauf. Die Dietmannser, die nach der Verkündung des Rückzugs im Sommer noch die gute Saison gut zu Ende bringen möchten, empfangen nach der bitteren 4:6-Niederlage in Siegharts den Vorletzten Allentsteig. Die Sieghartser müssen zu Schlusslicht Rastenfeld. Spannendere Spiele sind in Hoheneich (gegen Bad Großpertholz) und Pfaffenschlag (gegen Eibenstein) zu erwarten.