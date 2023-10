Winterkrone: Groß-Siegharts hat den ersten Matchball

Zwei Runden sind in der 2. Klasse Waldviertel Zentral vor der Winterpause noch zu spielen. Die Chancen stehen gut darauf, dass der Herbstmeister schon nach diesem Wochenende feststeht. Tabellenführer Groß-Siegharts hat vorige Woche im Spitzenspiel Verfolger Arbesbach auf Distanz gehalten (1:1), kann jetzt in Bad Großpertholz schon alles klar machen.

Wenn die Bandlkramer am Samstagabend in Pertholz gewinnen, sind alle weiteren Rechenspiele irrelevant. Aufgrund des Remis im direkten Duell mit Arbesbach, würde bei Punktegleichheit zwischen den beiden die Tordifferenz entscheiden - und da hat Siegharts ganz klar die Nase vorne (32:7 bzw. 30:15). Wenn die Höbinger-Elf also ihre Hausaufgaben in Pertholz und dann nächste Woche gegen die SG Karlstein/Thaya macht, können die Verfolger aus eigener Kraft nicht mehr vorbeiziehen.

Hoheneich als möglicher Partycrasher

Bleibt Arbesbach am Freitag daheim gegen Hoheneich ohne Punkte (gewinnt also Hoheneich und überholt damit Arbesbach um einen Punkt), dann müsste Groß-Siegharts am Samstag allerdings gewinnen, um sich vorzeitig die Winterkrone aufsetzen zu können. Aufgrund des Sieges im direkten Duell würden die Haie bei Punktegleichheit an Siegharts vorbeiziehen.

Hinter den Top Drei bewegt sich alles eher unaufgeregt der Winterpause entgegen. Der Viertplatzierte Pfaffenschlag hat nach dem 2:0-Sieg in Rastenfeld den nächsten Nachzügler zu Gast. Alles andere als ein Sieg in Allentsteig wäre eine Überraschung. Windigsteig hat es mit dem 9:1-Kantersieg vorgemacht, empfängt Tabellennachbar Kirchberg, der vorige Woche gegen Karlstein/Thaya unterlegen ist. Die Spielgemeinschaft bewegt sich nach schwierigem Start langsam nach oben, hat jetzt mit Eibenstein einen Leidensgenossen zu Gast. Letztlich will Rappottenstein nach dem 4:1-Sieg über Hoheneich gleich den nächsten Dreier einfahren, sollte dabei gegen Rastenfeld nichts anbrennen lassen.

Die nächste Runde:

Freitag, 20 Uhr: Arbesbach - Hoheneich (Philipp Haselbeck).

Samstag, 15 Uhr: Allentsteig - Pfaffenschlag (Abdul Bayrakdar), Rappottenstein - Rastenfeld (Klaus Kainberger); 18 Uhr: Bad Großpertholz - Groß-Siegharts (David Kolm); 18.30 Uhr: Windigsteig - Kirchberg.

Sonntag, 15 Uhr: SG Karlstein/Thaya - Eibenstein (Kerem Barmaksiz).