Karlstein/Thaya hat große Ambitionen

Das beste kommt zum Schluss? Kommenden Freitag startet als letzte der heimischen Unterhaus-Ligen auch die 2. Klasse Waldviertel Zentral in die neue Spielzeit. Absteiger SV Windigsteig komplettiert das Bezirks-Quartett. Weit aus dem Fenster lehnen will sich allerdings kein Klub – zumindest in die obere Tabellenhälfte wollen aber alle. Ein Überblick.

SV GROSS-SIEGHARTS „Wir haben keine Verletzten, haben alle Spiele gewonnen und die Mannschaft ist in Takt“ resümiert Roland Zarycka, der sportliche Leiter des SV Groß-Siegharts, nach einer gelungenen Vorbereitung. Noch in der Vorsaison waren die Bandlkramerlandler vom Verletzungsteufel verfolgt. Trotz fünf Vorbereitungssiegen in fünf Spielen lehnt sich Zarycka vor dem Meisterschaftsstart gegen Bezirkskonkurrent Windigsteig nicht allzu weit aus dem Fenster – „zumindest ein Punkt“ ist beim 1. Klasse-Absteiger das Ziel. Ziele hat man auch längerfristig – die Sieghartser wollen in der heurigen Spielzeit einen Tabellenplatz im oberen Drittel erreichen.

SG KARLSTEIN/THAYA In Schwung gekommen ist auch die Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya in der zweiten Hälfte der Vorbereitungsphase. Drei Siege aus fünf Spielen lautet die Bilanz der Vorbereitung. Ein besonderes Augenmerk war für Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner die hohe Anzahl an Torschützen. Bei der Generalprobe gegen 2. Klasse Thayatal/Schmidatal-Klub SVU Japons (5:1 Sieg) netzten gleich drei verschiedene Kicker ein. „Wir haben viele gefährliche Spieler und haben nochmal Selbstvertrauen getankt“ blickt Zeiner optimistisch in die kommende Saison. Zum Start warten im heimischen Thayalandstadion die Haie Hoheneich. „Gegen Hoheneich wollen wir auf jeden Fall drei Punkte daheim lassen. Saisonziel war vergangene Saison Top Fünf – wir wollen uns weiter steigern, wollen in die Top Drei“ definierte Zeiner die Ambitionen des Dritten der vergangenen Spielzeit.

SV WINDIGSTEIG Das Vorjahresziel des Bezirksnachbarn SG Karlstein/Thaya setzt sich dafür der Absteiger SV Windigsteig für die kommende Saison: „Wir wollen unter die ersten Fünf“, sagt Obmann Gerhard Lamatsch. Die Vorbereitung verlief für die Windigsteiger eher schleppend. Aufgrund von etlichen Urlaubern musste man immer wieder mit dezimiertem Kader anrücken – wie auch vergangene Woche bei einem Test in Tschechien, bei dem man knapp 0:1 unterlag. Als quasi Liganeuling möchte man zum Auftakt gegen Bezirkskrivale SV Groß-Siegharts kein fixes Ziel setzen, hofft aber mit vollem Kader an den Start gehen zu können. Den direkten Wiederaufstieg in die 1. Klasse peilen die Windigsteiger nicht an.

SC PFAFFENSCHLAG Beim SC Pfaffenschlag blickt man auf eine grundsätzlich zufriedenstellende Vorbereitungsphase zurück. „Wir sind immer besser geworden, alle Spieler sind fit und wir hatten eine gute Trainingsbeteiligung. Die Niederlage gegen Manhartsberg (0:2, Anm.) hat nochmal gut gezeigt, wo wir stehen – am Ende der Saison wollen wir in der oberen Tabellenhälfte sein“, berichtet Sportdirektor Markus Masch. Besonders erfreut zeigt sich Masch über einige positive Trainings-Überraschungen von jungen Spielern wie dem erst 19-jährign Verteidiger Manuel Fraissl. Kommenden Samstag hat man laut Marsch einen „schwierigen Start“ in Arbesbach. Vergangene Saison setzte es beim UFC immerhin auch eine deutliche 2:6-Klatsche.