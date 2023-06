Gravierende Änderungen in Pfaffenschlag

Hinter den eigenen Erwartungen hinkte der SC Pfaffenschlag die gesamte Saison über hinterher. Der 1. Klasse-Absteiger stolperte zunächst durch den Herbst und überwinterte auf Platz zehn, schaffte die anschließend von Coach Markus Masch anvisierte Rangverbesserung im Frühjahr nicht. Das 6:1 zum Saisonabschluss gegen Großpertholz war nun zwar ein versöhnlicher Abschluss der Spielzeit, personelle Konsequenzen für den Verein aber dennoch die logische Folge.

MASCH WARF HANDTUCH Für kommende Saison braucht der SCP jedenfalls einen neuen Trainer – Markus Masch trat zurück. „Es geht sich schon aus zeitlichen Gründen nicht mehr aus. Aber der sportliche Erfolg hat sich auch nicht eingestellt“, meinte das Vereinsurgestein, das dem Verein aber erhalten bleiben wird. In welcher Funktion, ist aber noch offen. Präsentiert werden soll sein Nachfolger im Laufe der Woche, wie Masch selbst bekanntgab. Er bleibt Teil der sportlichen Führung des Klubs – die allerdings rundum erneuert werden soll.

AUCH SEKTIONSLEITER WEG Wolfgang Meyer ist nämlich ebenso nicht länger als Sektionsleiter beim SC Pfaffenschlag tätig – das steht bereits seit Ende Mai fest. Meyers bisheriger Stellvertreter war Trainer Masch. Er werde den Posten aber nicht übernehmen, gab er nach dem Kantersieg über die Pertholzer zu Protokoll. „Das kann ich ausschließen, aber wir werden die sportliche Führung generell neu aufstellen.“ Details konnte er aber noch nicht verraten. Doch nicht nur in der Vereinsführung, sondern auch am Spielersektor wird personell umstrukturiert.

LEGIONÄRS-DUO MUSS GEHEN Keine Zukunft in schwarz-weiß gibt's für David Kavka und Peter Cabadaj. Ersterer kam im Sommer von Muckendorf/Zeiselmauer, der tschechische Mittelfeldmann absolvierte sein letztes Match Ende April. Letzterer kam Ende Jänner aus Guntersdorf, sollte die SCP-Defensive stabilisieren. Nach anfänglicher Verletzungspause reichte es für den großgewachsenen Slowaken aber nur für zwei Testmatch- und zwei Bewerbseinsätze. „Das war ein Missverständnis“, resümierte Masch.

NUMMER EINS TRITT LEISER Nicht mehr regelmäßig zur Verfügung stehen wird im Herbst außerdem Philipp Dangl. Den 28-Jährigen hatte Masch zu Beginn der Hinrunde zur Nummer eins gemacht und damit Sascha Pokorny, der eigentlich als Einserkeeper in die Saison gegangen war, zum Ersatzmann degradiert. Er könnte im Herbst unter Umständen erneut die Chance aufs Einserleiberl bekommen, denn Dangl tritt aus privaten Gründen leiser. Doch auch Patrick Schörghofer könnte ihm nachfolgen.

URGSTEIN HÄNGT SCHUHE AN DEN NAGEL Verabschiedet wurde beim 6:1 gegen Großpertholz außerdem Urgestein und Eigengewächs Michael Rameder (37), der die Elf in seinem Abschiedsspiel als Kapitän aufs Feld führte. Seit 1997 schnürte der Mittelfeldspieler seine Schuhe für den SCP, absolvierte in der abgelaufenen Saison – im Gegensatz zu den Spielzeiten zuvor – wieder regelmäßige Einsätze für die Kampfmannschaft. Auch seine Routine muss Pfaffenschlag bis zum Saisonanpfiff im August also kompensieren.