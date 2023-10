Nächste Verletzung & Sperre für Abwehrchef

Die Kadersituation beim SC Pfaffenschlag ist nicht mehr so rosig wie zum Saisonstart. Neben den verletzungsbedingten Langzeitausfällen von Thomas Fraissl, Patrik Capka und Sandro Spielhofer kamen eine weitere Verletzung und eine Sperre für zwei Stammspieler hinzu. Im Bezirksderby gegen Groß-Siegharts zog Abwehrchef Radomir Chylek die Notbremse und ging in Folge mit Gelb-Rot vom Platz. Chylek wird in der richtungsweisenden Partie gegen Hoheneich also nicht Teil der Spielhofer-Elf sein. „Wir sind aber trotzdem zuversichtlich. Daheim waren wir bis jetzt immer gut“, sagt der Sportliche Leiter Markus Masch. Schwer wiegt aber auch der Ausfall von Michael Bauer – dessen Ausfalldauer noch nicht beziffert werden kann. Seine genaue Verletzung ist ebenfalls noch unbekannt. „Er hat einen geschwollenen Knöchel“, erzählte Masch.