Personalsorgen vor englischer Woche

Erst vor zwei Wochen musste Pfaffenschlag-Torwart Michael Liebhart beim 1:2 in Großdietmanns schon nach 17 Minuten mit der Rettung abgeholt werden – er zog sich ein Jahr nach seinem verletzungsbedingten Karriereende eine schwere Schulterblessur zu. Am Samstag mussten die Pfaffenschlager den nächsten Langzeitausfall hinnehmen: Bei der 1:6-Reserve-Niederlage musste Torschütze Thomas Fraissl mit einem Schlüsselbeinbruch nach einem Body-Check von der Rettung abtransportiert werden.

„Ich bin wirklich froh, wenn ich in dieser Saison keine Rettung mehr am Fußballplatz sehe. Für Thomas ist das natürlich das Saisonende, wir wünschen ihm die besten Genesungswünsche“, sagte SCP-Trainer Markus Masch. Dessen Kader wird personell nun ausgerechnet vor einer Doppelrunde ausgedünnt, denn beim 2:6 in Arbesbach flog außerdem Stammakteur Michael Bauer vom Feld. Er kassierte erstmals Gelb wegen Kritik, nachdem Schiedsrichter Mustafa Celikkiran einen Schlag ins Gesicht von Sandro Spielhofer – der zur Halbzeitpause ebenfalls ausgetauscht werden musste – nicht ahndete. Die zweite Karte sah er sich aufgrund eines Fouls.

Auch der gesperrte Christopher Buxbaum fehlte merkbar. Masch resümierte: „Wir haben spielerisch mitgehalten, aber für uns war es ein gebrauchter Tag.“ Zwischenzeitlich glich sein Team aus, war am Tabellendritten dran. Ein Arbesbacher Doppelschlag vor der Pause begrub die Punkte-Hoffnungen allerdings früh.

Am Donnerstag geht's für Pfaffenschlag nun im Nachtragsspiel der 17. Runde gegen Lokomotive Langschlag, am Sonntag dann im Bezirksduell gegen Groß-Siegharts. „Wir pfeiffen aus dem letzten Loch. Wenn du jede Woche mit einer anderen Mannschaft spielen musst, passieren einfach zu viele Fehler“, meinte Masch, der sich in den kommenden Partien vielleicht selbst aufstellen muss: „Ich weiß nicht, ob ich auch selber spielen muss. Gegen Arbesbach wäre ich der nächste Spieler auf der Ersatzbank gewesen.“ Für erste Elf der Pfaffenschlager absolvierte der Coach in dieser Saison bislang erst zwei Kurzeinsätze – im Oktober sicherte er als Joker gegen Kirchberg aber last minute noch ein Remis.