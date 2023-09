Spatenstich verschoben & Knöchelbruch-Diagnose

Die vom SC Pfaffenschlag geplante Errichtung einer Flutlichtanlage im Herbst ist, zumindest vorerst, Geschichte. Das Projekt ist aber nicht nicht aufgehoben, sondern „nur“ aufgeschoben. Interne Diskussionen über die Wahl der Leuchtmittel verzögern den Baustart. „Wahrscheinlich wird das dieses Jahr nichts mehr“, sagt der Sportliche Leiter Markus Masch. Die benötigten Steher sind schon in Pfaffenschlag angekommen.

Sportlich ist dem SC Pfaffenschlag in dieser Saison bislang im Vergleich zur vorangegangenen Spielzeit auf jeden Fall ein Licht aufgegangen. Nach der sechsten Runde steht man auf derzeit schon auf dem vierten Tabellenplatz – punktegleich mit den Plätzen zwei und drei. Zu Hause ist man bis dato noch ungeschlagen.

Hiobsbotschaft für Legionär

Dafür gibt es unerfreuliche Neuigkeiten gibt es auch aus dem SCP-Lazarett. Zwei Spieler laufen mittlerweile mit Gips herum. Die Diagnose bei Mittelfeldmotor Patrik Capka lautet Knöchelbruch – der Verdacht auf die Wachstumsfugenverletzung bei Sandro Spielhofer hat sich bestätigt. Dass die Pfaffenschlager die zwei Ausfälle von den beiden Stammkräften aber auch gut kompensieren kann, zeigte man am Wochenende gegen Eibenstein. Trainer Martin Spielhofer setzte auch junge Spieler ein, die auf Anhieb gute Lesitungen gezeigt haben. Jonas Bauer etwa hat mit seinem Premierentreffer in der Kampfmannschaft das spielentscheidende 2:1 erzielt und ebnete seiner Mannschaft damit den Sieg. Am Samstag gastiert der SCP im bei Bezirksrivale Siegharts.