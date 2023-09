Zwei schwere Verletzungen für zwei Leistungsträger

Als wäre eine Niederlage nicht genug gewesen, setzte es für den SC Pfaffenschlag in beim 0:2 gegen Kirchberg auch noch zwei Verletzungen von absoluten Leistunsträgern.

Mittelfeldmotor Patrik Capka hat es ärger erwischt. Der Legionär musste seinen Platz nac einer halben Stunde verletzungsbedingt räumen, Stefan Sprinzl ersetzte ihn. „Ich vermute, dass das Seitenband des Knöchels gerissen ist, da ist die Saison für ihn dann wahrscheinlich gelaufen“, berichtet Sportdirektor Markus Masch.

Auch Sandro Spielhofer hat es erwischt. Der Youngster kam in Kirchberg nach einer Stunde für David Hauer in die Partie. Nach einem unglücklichen Sturz hat er sich laut Masch eine Fraktur der Wachstumsfuge im Arm zugezogen. Zwei Verletzungen, die es den Pfaffenschlagern nicht gerade leichter machen. „Wie Patrik Capka ausgewechselt wurde, hat man schon gesehen, wie wichtig er für die Mannschaft ist – im Mittelfeld ging dann nicht mehr so viel. Wir müssen schauen, wie wir nächste Woche dann aufstellen“, zeigt sich Masch angesichts der Kadersituation etwas besorgt.

Auf den SCP wartet am Wochenende der SV Eibenstein, der zwei Siege aus den vergangenen zwei Spielen holte – die Partie wird zeigen, inwiefern die zwei Ausfälle kompensiert werden können und ob man die bislang makellose Heimbilanz halten kann.