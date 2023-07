60-Tore-Sturm ist zerbrochen

Sie waren die personifizierte Torgarantie der Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya: Josef Šindelář und Jiří Smrčka. Ersterer schoss 31 Tore in 24 Pflichtspielen in der abgelaufenen Saison, Letzterer netzte in ebenso vielen Auftritten 29-Mal. Die Kombination bestehend aus dem erst 24-jährigen Šindelář und seinem um 16 Jahre älteren Landsmann, Altstar Smrčka funktionierte beispiellos: 81 Prozent der Tore schossen die beiden für die SG in der vergangenen Saison. Dass gerade der noch junge Šindelář da Begehrlichkeiten weckt, ist logisch. Er schloss sich nun nach eineinhalb Jahren bei der SG 1. Klasse-Klub Hartl Haus Echsenbach an. „Das ist natürlich schon bitter, ein Sturm-Duo mit 60 Toren hat man nicht jede Saison“, trauerte auch SG-Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner dem Legionär nach.

Ersatz hat Karlstein/Thaya in Vaclav Tomecek gefunden. Für Zeiner ein „sehr guter Transfer.“ Der 31-jährige Ex-Profi, der in Tschechiens höchster Spielklasse 21-Mal auflief, in der zweithöchsten 35 Einsätze verbuchte, kommt aus Weißenkirchen. Er ist kein Unbekannter: Bis Februar schnürte er seine Schuhe noch für den späteren Meister Waldhausen. Ob der Mittelfeldspieler aber Šindelář adäquat ersetzen kann, bleibt offen.