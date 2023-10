9:3! Befreiungsschlag für Karlstein/Thaya?

Balsam für die Seele der SG Karlstein/Thaya war nach schwierigen Wochen der 9:3-Kantersieg am Wochenende gegen Allentsteig. Ob der höchste Sieg seit dem 10:1 im April gegen Rastenfeld und gleichzeitg erste Heimsieg in der laufenden Spielzeit ein Schritt aus der Krise war, wird sich weisen – auf jeden Fall war es ein Schritt in die richtige Richtung.

„HABEN NICHTS ZU VERLIEREN“ „Es hat uns sehr gefreut, endlich auch daheim zu gewinnen. Gegen Windigsteig wird sich zeigen, wo wir stehen. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die gerade ähnlich gut sind. Wir haben auf jeden Fall nichts zu verlieren“, meinte Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner.

TRIO FEHLT NACH WIE VOR Die Gründe für die bisherigen Leistungseinbußen sind hauptsächlich auf den dezimierten Kader der Spielgemeinschaft zurückzuführen. Nachdem mittlerweile zumindest wieder alle Spieler der aktuellen Startelf fit sind, muss man momentan auf drei Leistungsträger verzichten. Fabian Ehn musste nach einer schon zurückliegenden Operation am Handgelenk erneut unters Messer, könnte aber gegen Windigsteig schon einsatzbereit sein. Neben Ehn sind auch Defensivmann Georg Premm und Tormann Robert Ringl-Allinger angeschlagen.

Positiv hervorgehoben hat Zeiner die „Backups“ der Ausfälle: „Die Spieler dahinter haben einen Schritt nach vorne gemacht und sind für die anderen in die Presche gesprungen. Sie konnten die Ausfälle vor allem in der Partie gegen Allentsteig gut kompensieren“, meinte er.