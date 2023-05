Karlstein/Thaya reicht Remis für Rang zwei

SG Karlstein / Thaya - Eibenstein 1:1. 130 Zuschauer kamen am Samstagnachmittag ins Karlsteiner Thayalandstadion, sahen eine anfangs ausgeglichene Partie zwischen der Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya und dem SV Eibenstein. Den ersten Hochkaräter vernebelten die auf dem Papier als Favoriten ins Spiel gestarteten Hausherren schon in Minute neun, Jiri Smrcka vergab. Daniel Pescher verfehlte per Kopf in Minute 28 ebenso das Tor. Überraschend gingen aber dann die Gäste aus Eibenstein in Führung, in der 40. Spielminute schoss Andre Rossmanith sehenswert zum 1:0 ein. Lange brauchte die heimische Antwort aber nicht, Fabian Ehn egalisierte nur Sekunden danach den Gegentreffer per Flachschuss ins lange Eck. „Es war komplett ausgeglichen, es hätte in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen können“, analysierte SG-Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner.

Platz zwei dank Arbesbacher Derby-Niederlage

Im zweiten Spielabschnitt spiegelten sich dann die Kräfteverhältnisse der ersten Hälfte wider, leichtes Chancenplus hatte die SG – scheiterte aber mehrmals, letztlich blieb’s beim 1:1. „Zufrieden ist man, wenn man gewinnt. Wir hatten schon die Chancen auf den Dreier, aber wir sind jetzt Zweiter, insofern können wir gut mit diesem Punkt leben“, meinte Zeiner. Aufgrund dessen, dass Lokomotive Langschlag das Hochland-Derby gegen Arbesbach 3:1 für sich entschied, überholte die SG Karlstein/Thaya die Mayrhofer-Truppe und steht damit mindestens bis zur nächsten Runde auf Platz zwei. Nächster Gegner der Pany-Elf ist dann am nächsten Spieltag auswärts Kirchberg. „Es fängt wieder bei 0:0 an, wird sicher um nichts leichter und eine harte Partie. Wir wollen aber schon den zweiten Platz im Fernduell behaupten“, sagte Zeiner. Eibenstein empfängt zeitgleich am Samstagnachmittag im Waldstadion in Neu-Nagelberg Tabellenführer Waldhausen.

06.05.2023 16:30

Statistik:

SG Karlstein / Thaya - Eibenstein 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (40.) Rossmanith, 1:1 (41.) Ehn

Karten: Damberger (42., Gelbe Karte Foul), Smrcka (57., Gelbe Karte Unsportl.)Haimböck (51., Gelbe Karte Foul), Stanek (77., Gelbe Karte Foul), Schuh (47., Gelbe Karte Foul)

SG Karlstein / Thaya: Damberger, Kriegsmann, Premm, Sindelar, Smrcka, Gererstorfer, Fasching, Ehn, Pescher, Pany Bernhard, Ringl-Allinger

Eibenstein: Schuh, Dušák, Csiba, Jaros, Haimböck, Kowatsch, Rossmanith, Stanek, Trisko, Koller, Sobolik

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Fanica Popov