Gelingt Karlstein/Thaya noch der Anschluss?

Vier Punkte. So klein oder groß ist der Rückstand der Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya auf Tabellenführer Arbesbach. Die Mayrhofer-Truppe patzte am Wochenende noch dazu, verlor in Großpertholz mit 2:3. Die SG Karlstein/Thaya hatte da gerade Schlusslicht Rastenfeld mit 10:1 aus dem Thayalandstadion geschliffen. Am Wochenende kommt‘s im Topspiel zum Duell des Ersten mit dem Dritten.

Demut bei SG „Wir wollen den hohen Sieg nicht überbewerten“, legte sich SG-Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner nach der Machtdemonstration seines Teams fest. Gegen Rastenfeld sei „alles gelungen“, den Torregen leitete Fabian Ehn etwa per direktem Eckball ein. Jiří Smrčka und Josef Šindelář trafen jeweils viermal, zerlegten den Tabellenletzten quasi im Alleingang. Beide werden auch am kommenden Wochenende gefordert sein, am Freitagabend gastiert Karlstein/Thaya in Arbesbach.

An Herbst-Leistung anknüpfen? Beim Gedanken an die Arbesbacher kommen bei Zeiner gute Erinnerungen hoch: „Das Hinspiel im Herbst haben wir 4:2 gewonnen und es wäre schön, wenn wir das bestätigen könnten.“ Damals war Šindelář ebenfalls in Hochform, netzte dreimal. Die Tabellenführung oder gar der Meistertitel wird bei der SG zwar konkret nicht angesprochen, Zeiner gab aber eine klare Zielsetzung vor: „Unser Ziel ist, nochmal Spannung vorn reinzubringen und die Punkte nicht gleich beim Eintritt zu lassen.“ Die Partie kann jedenfalls eine Vorentscheidung bereithalten: Verabschiedet sich Karlstein/Thaya aus dem Titelrennen oder gelingt der Anschluss an Arbesbach und Verfolger Waldhausen?