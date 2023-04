Überraschung im Derby: Siegharts biegt die SG

Werbung

SG Karlstein/Thaya - Groß-Siegharts 2:5. Die Groß-Sieghartser Personallage bleibt prekär, das war im Vorfeld des Bezirksderbys gegen die Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya klar. Die Torhüterfrage blieb offen, Siegharts bemühte sich um ein schon zurückgetretenes Urgestein: Jan Brejzek. Der 45-jährige Tscheche sagte letztlich zu, absolvierte nach über zweieinhalb Jahren wieder ein Pflichtspiel für die Bandlkramerlandler.

Underdog gelingt frühe Führung

Die Gäste erwischten den klar besseren Start, schon in Minute acht versenkte Jiri Smetana einen Freistoß direkt zum 1:0. Florian Wais lefte zwölf Spielminuten später nach, Jaroslav Bosnyak stellte in der 37. gar auf 3:0. Mit diesem Zwischenstand ging's dann auch in die Kabinen. „Siegharts ist gestartet wie die Feuerwehr“, beschrieb SG Karlstein/Thaya-Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner die erste Halbzeit der Gäste.

Halbzeit zwei zeichnete dann ein ähnliches Bild wie der erste Durchgang, die SG hatte durchaus mehr Spielanteile, machte aber zu wenig draus. „Wir konnten mit dem Ball irgendwie nichts anfangen“, ärgerte sich Zeiner. Dessen Team gelang in Minute 52 das 1:3, Jiri Smrcka versenkte einen Freistoß sehenswert im Sieghartser Kasten.

Derbyerfolg mit Wermutstropfen

Wais schnürte auf der Gegenseite dafür infolgedessen einen Doppelpack, stellte in der 73. Minute auf 4:1. Weniger als 60 Sekunden später setzte es dann für Siegharts trotz Siegeskurs einen Wermutstropfen: Torschütze Smetana flog mit Gelb-Rot vom Platz. Für den Sportlichen Leiter der Groß-Siegharts, Roland Zarycka, ging die Entscheidung in Ordnung: „Das kann man geben. Die erste gelbe Karte war aber für meinen Geschmack etwas überzogen.“ In Minute 67 hatte Smetana den ersten gelben Karton gesehen, Referee Abdul Bayrakdar zeigte sie dem Tschechen wegen Zeitspiels.

Später Elfmeter für die SG

Aus dem Spiel heraus kam die SG in der Folge nicht mehr heran, Josef Sindelar verwertete in der 83. noch einen Elfmeter. „Siegharts wollte den Derbysieg einfach mehr. Wir haben wahrscheinlich auch zu viel auf die Partie Waldhausen – Arbesbach geschielt“, meinte Zeiner. Seine Mannschaft kassierte 120 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit nochmals einen Treffer, Felix Hofbauer fixierte den überraschenden 5:2-Kanter-Derbysieg. „Für mich war die geschlossen starke Mannschaftsleistung ausschlaggebend“, resümierte Zarycka.

Nächster Gegner der Bandlkramerlandler ist dann am nächsten Wochenende Tabellenführer Waldhausen: „Die werden, ganz ehrlich, nochmal stärker sein, in jedem Bereich, als Karlstein/Thaya.“ Die Spielgemeinschaft trifft am nächsten Spieltag auf den Vorletzten aus Allentsteig. Zeiner: „Ich glaube, dort haben wir überhaupt noch nie gewonnen, also warum nicht zum ersten Mal?“

Statistik:

SG Karlstein/Thaya - Groß-Siegharts 2:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (8., Freistoß) Smetana, 0:2 (20.) Wais, 0:3 (37.) Bosnyak, 1:3 (52., Freistoß) Smrcka, 1:4 (73.) Wais, 2:4 (83., Elfmeter) Sindelar, 2:5 (88.) Hofbauer

Karten: Ehn (89., Gelbe Karte Foul), Damberger (85., Gelbe Karte Unsportl.)Smetana (74., Gelb/Rote Karte Foul), Marek (82., Gelbe Karte Unsportl.), Smetana (67., Gelbe Karte Unsportl.)

SG Karlstein/Thaya: Ehn, Damberger, Popp, Pescher, Premm, Kuna (83. Stoll), Smrcka, Ringl-Allinger, Kriegsmann, Pany, Sindelar

Groß-Siegharts: Hofbauer, Derin, Weber Fabian, Bosnyak (90. Römer), Brejzek, Wais, Weigl, Weber Philipp, Hayduck (80. Marek), Bittermann, Smetana

180 Zuschauer, Schiedsrichter: Abdul Bayrakdar