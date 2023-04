Drei Standardgegentore bringen Niederlage

Werbung

Rastenfeld - Bad Großpertholz 1:4. Die Gäste kamen besser ins Spiel und gingen folgerichtig nach nur zehn gespielten Minuten bereits in Führung. Vojtech Preucil vollendete einen Angriff von Bad Großpertholz zum 1:0. Nach dem frühen Rückstand konnten die Rastenfelder das Spiel dann aber ausgeglichen gestalten. In der 29. Spielminute sorgte ein Eigentor von Philipp Fasching für das zwischenzeitliche 1:1. Quasi mit dem Pausenpfiff gingen die Gäste aber wieder in Führung. Preucil verwandelte einen Freistoß direkt.

Preucil traf noch einmal per Freistoß

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Heimischen noch einmal alles, um zurück ins Spiel zu kommen. In der 61. Spielminute sorgte Bad Großpertholz aber für die Vorentscheidung. Radim Stanek traf nach einer Standardsituation. Rund 15 Minuten vor dem Ende machte Preucil dann den Deckel drauf. Erneut verwandelte der Legionär einen Freistoß direkt im Tor und sorgte damit für den 4:1 Endstand.

Die Stimmen zum Spiel

Rastenfeld-Funktionär Andreas Goldnagl: „Das Ergebnis ist leider nicht dem Spiel entsprechend. Wir haben gut gespielt und hätten uns einen Punkt verdient gehabt.“

Tore: Gast Philipp Fasching (29., Eigentor), Gast Vojtech Preucil (10.), Gast Vojtech Preucil (44., Freistoss), Gast Vojtech Preucil (73., Freistoss), Gast Radim Stanek (61.)

Rastenfeld: Florian Kröpfl, Benjamin Gattinger, Philipp Bernhard, Georg Wimmer, Maurice Riegler, Manuel Geyer, Matthias Fischer, David Lust, Jakub Brousek, Robert Kral, Julian Zeller, Markus Hasenzagl, Jonathan Teuschl, Christoph Bauer, Sebastian Hengstberger, Jonathan Teuschl (82. statt Maurice Riegler), Sebastian Hengstberger (82. statt David Lust)

Bad Großpertholz: Christian Bruckner, Pascal Pesendorfer, Michal Schön, Philipp Fasching, Alexander Weber, Lukas Röhrbacher, David Artner, Lukas Holzinger, Radim Stanek, Vojtech Preucil, Lukas Anderl, Florian Höbarth, Stefan Janev, Marvin Kitzler, Josef Sacha, Stefan Dürnitzhofer, Fabian Völkel

Karten: Jakub Brousek (27. Gelb Foul), Julian Zeller (52. Gelb Foul), Manuel Geyer (57. Gelb Foul)