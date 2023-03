Eibenstein verschlief Beginn

In der achten Minute schrieb der Tabellenführer bereits das erste Mal an. Die Gäste aus Arbesbach stoppten einen Angriff von Eibenstein und schalteten schnell um. Niklas Hahn vollendete den Gegenzug mit einem Schuss aus 16 Metern, der neben der Stange einschlug.

In der 18. Minute griffen die Gäste über die Seite anund spielten den Ball scharf in die Mitte. Julian Binder wollte den Stangelpass per Grätsche klären, lenkte das Leder dabei aber ins eigene Tor. Nur zwei Minuten später konnte Thomas Koller den Ball nicht richtig kontrollieren, woraufhin Lukas Turek alleine auf Patrik Sobolik zulief und auf 3:0 erhöhte.

Tor brachte Aufwind

In der 22. Minutekonnte Binder sein Eigentor wiedergutmachen und erzielte das 1:3 nach Eckballhereingabe per Kopf. Danachwar Eibenstein plötzlich die bessere Mannschaft. MartinDušák hatte vor dem Pausenpfiff sogar den Anschlusstreffer am Fuß, vergab aber alleine vor dem Tormann.

In der 50. Minute gelgangDušák schließlich der Treffer zum 2:3. Auch danach blieb Eibenstein am Drücker, Arbesbach hatte kaum noch Chancen. Am Ende reichte es aber nicht mehr für ein Unentschieden, der SVE unterlag 2:3.

Stimmen zum Spiel

Martin Koppensteiner, Sportlicher Leiter in Eibenstein: „In den ersten zwanzig Minuten waren wir zu ängstlich. Danach war es ein ganz anderes Spiel. In großen Teilen der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft. Insgesamt hätten wir uns einen Punkt verdient.“

Stephan Mayrhofer, Trainer in Arbesbach: „Wir sind sehr schnell in Führung gegangen und haben Gott sei Dank auch nachlegen können. Eibenstein hat aber nie aufgesteckt, am Ende waren wir sicher auch ein bisschen die Glücklicheren.“

Eibenstein - Arbesbach 2:3 (1:3)

Sonntag, 26. März 2023, Neunagelberg, 150 Zuseher, SR Philipp Haidl

Tore:

0:1 Niklas Hahn (8.)

0:2 Julian Binder (18., Eigentor)

0:3 Lukas Turek (20.)

1:3 Julian Binder (22.)

2:3 Martin Dušák (50.)

Eibenstein: P. Sobolik - D. Kowatsch - M. Schuh - T. Koller (77. D. Csiba) - C. Trisko - A. Rossmanith - M. Dušák - J. Binder - J. Haimböck, M. Stanek - P. Jaros; M. Giefing, A. Laubenstein, B. Vitovec, B. Silny

Trainer: Markus Zimmel

Arbesbach: M. Hinterndorfer, D. Hinterndorfer, J. Bauer, T. Holzmann, N. Hahn, L. Turek, V. Keppel (HZ. J. Kolm), S. Grudl, J. Lichtenwallner (88. C. Kolm), M. Gschwandtner, E. Pfeiffer; T. Lang, S. Stiedl

Trainer: Stephan Mayrhofer

Karten:

Gelb: Thomas Koller (43., Unsportl.), Martin Dušák (68., Foul), Marco Schuh (73., Unsportl.) bzw. keine