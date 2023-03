Fast zweistellig nach Hause geschickt

Früh im Spiel wusste man, wo die Reise hingeht. Der Tabellenzweite aus Waldhausen überrollte Langschlag förmlich, schon die erste Möglichkeit in Minute drei war drin. Ondrej Brusch stibitzte der Langenschlager Hintermannschaft den Ball und schoss zum frühen 1:0 ein.„Das hat ihnen natürlich in die Karten gespielt, aber das hätte an diesem Tag nichts geändert. Sie waren so präsent und spielerisch stark, ein Wahnsinn", soLangschlag-TrainerHermann Kreindl.

Der Offensivmann sollte einen Sahnetag erwischen, denn schon in der 21. Spielminute war er wieder zur Stelle und stellte. Das 3:0 ging auf das Konto seines tschechischen Landsmann Dominik Sibal. Beide Legionäre kamen erst im Winter - ein Einstand, der sich sehen lassen kann. Von Kreindl gab's Extralob:„Die Tschechen sind extraklasse.“

Ganz allgemein kam er nicht aus dem Schwärmen heraus, wenngleich das an diesem Abend für seine Mannen gleichbedeutend mit einem Debakel war:„Wir waren definitiv chancenlos. Der Unterschied war eklatant. Das hat man mit einer 2. Klasse-Mannschaft nicht viel zu tun, sie waren an diesem Tag auf Gebietsliga-Niveau.“ Brusch schnürte noch vor der Pause einen Dreierpack.

Noch sechs Tore in Hälfte zwei

Geboten bekam man auch im zweiten Spielabschnitt jede Menge. Allen voran: Tore. Sibal eröffnete (52.), Brusch (56.) legte nach. Die Entstehungen waren zumeist gleich. Viel Druck der Heimischen, gepaart mit Spielfreude und erzwungenen Fehlern der Langschlager. Einzig der Ehrentreffer war Stanislav Paholik für seine FArben gegönnt, danach ging die Brusch-Sibal-Show weiter.

Schlussendlich sollten beide Tschechen für alle Tore verantwortlich sein. Brusch traf sechsmal, Sibal markierte die anderen drei Treffer. Kreindl war ehrlich:„Wenn sie so spielen, werden sie jeden Gegner abschießen. Die Niederlagetut zwar weh, aber das muss man anerkennen. Wir sind nicht einmal in die Zweikämpfe gekommen.“

Waldhausen-CoachPatrik Zelinsky war nach dem Kantersieg natürlich hochzufrieden:„Ich hab‘ noch nie ein Match gehabt, wo ich danach sagen kann: Es waren alle gut. Es haben alle elf eine Top-Leistung gebracht.“Zelinsky hob die Team-Leistung nochmals hervor:„Die komplette Mannschaft war an jedem Tor beteiligt.“

Waldhausen / NÖ - Langschlag 9:1 (4:0)

Samstag, 25. März 2023, Waldhausen/NÖ, 120 Zuseher, SR Aurel Schmitzius

Tore:

1:0 Ondrej Brusch (3.)

2:0 Ondrej Brusch (21.)

3:0 Dominik Sibal (28.)

4:0 Ondrej Brusch (35.)

5:0 Dominik Sibal (52.)

6:0 Ondrej Brusch (56.)

6:1 Stanislav Pacholik (66.)

7:1 Dominik Sibal (68.)

8:1 Ondrej Brusch (79.)

9:1 Ondrej Brusch (82.)

Waldhausen / NÖ: M. Weissensteiner, M. Weber, D. Gutmann (74. S. Häusler), M. Gutmann (83. L. Mistelbauer), D. Sibal, O. Brusch (83. R. Kreutzer), J. Amon, M. Wagner, A. Kolm, V. Grabovac, J. Zellhofer; J. Hagmann, S. Huber

Trainer: Patrik Zelinsky

Langschlag: M. Hahn, J. Marhoun, D. Reif, D. Hinterndorfer, D. Ertl (65. P. Hahn), S. Pacholik, M. Pilz, C. Prock (56. M. Hahn), P. Prock, D. Kitzler, B. Wandl; L. Wielander, J. Schabes, T. Moser

Trainer: Hermann Kreindl

Karten:

Gelb: Andreas Kolm (61., Unsportl.) bzw. Patrick Prock (40., Foul), Bernhard Wandl (44., Unsportl.), Michael Pilz (53., Foul)

Gelb-Rot: keine bzw. Michael Pilz (70., Foul)