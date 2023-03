Großdietmanns dreht Spiel

Die Hausherren aus Bad Großpertholz starteten gut in die Partie. Es dauerte nur sechs Minuten, bis Benjamin Kollenz per Kopf den ersten Treffer der Begegnung erzielte. Auch danach blieb der USC die stärkere Mannschaft.

Es folgten Stangenschüsse auf beiden Seiten, bevor Großdietmanns den vermeintlichen Ausgleich erzielte. Schiedsrichter Leopold Deimel entschied jedoch auf Abseits. So gingBad Großpertholz mit einer1:0-Führung in die Pause.

Großdietmanns wurde stärker

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur drei Minuten, bis Neuzugang Sebastian Schrammel wieder für einen ausgeglichenen Spielstand sorgte. Danach war Großdietmanns besser im Spiel, aber auch Bad Großpertholz hatte weiterhin Möglichkeiten. So traf zum Beispiel Vojtech Preucil nach einem Angriff nur die Stange.

In der 82. Minute gelang Jaroslav Ludacka mit einem cleveren Abschluss schließlich das Tor zum 2:1 für Großdietmanns. Die Gäste verteidigten die knappe Führung in den Schlussminuten und konnten so alle drei Punkte mit nach Hause nehmen.

Bad Großpertholz - Gr. Dietmanns 1:2 (1:0)

Samstag, 25. März 2023, Bad Grosspertholz, 80 Zuseher, SR Leopold Deimel

Tore:

1:0 Benjamin Kollenz (6.)

1:1 Sebastian Schrammel (48.)

1:2 Jaroslav Ludacka (82.)

Bad Großpertholz: C. Bruckner - P. Pesendorfer, M. Schön, P. Fasching - A. Weber, D. Artner, L. Holzinger (80. M. Faltin), B. Kollenz - L. Anderl - R. Stanek - V. Preucil; F. Thaler, S. Janev, M. Kitzler, F. Völkel, K. Pesendorfer

Trainer: Josef Sacha

Gr. Dietmanns: M. Drabek, M. Pichler (67. L. Simon) - H. Balli, S. Schrammel (78. U. Gedik) - O. Hacka, F. Taskin - M. Masat - E. Killinger (HZ. M. Weiss) - J. Ludacka, A. Cetin - P. Janda; M. Quast

Trainer: Michal Masat

Karten:

Gelb: Benjamin Kollenz (90., Foul) bzw. Ferah Kayra Taskin (17., Foul), Himmet Balli (83., Foul)