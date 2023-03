Karlstein/Thaya gewinnt Bezirksduell gegen Pfaffenschlag

90 Zuschauer kamen am Sonntagnachmittag ins Karlsteiner Thayalandstadion, am Programm stand zum Rückrundenauftakt das Bezirksderby zwischen der Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya und dem SC Pfaffenschlag. Letzterer gastierte ohne den nach wie vor verletzten Kapitän und Goalgetter Stefan Sprinzl sowie ohne Neo-Abwehrmann Petr Cabadaj in Karlstein, erwischte aber den besseren Start in die Partie: Schon nach acht absolvierten Minuten sorgte SCP-Winterneuzugang Tomas Batrla via Innenstange für die 1:0-Führung – dabei war die drittplatzierte SG gegen den Tabellenneunten als Favorit ins Match gestartet.

Pfaffenschlag scheiterte am Aluminium

Lange ließ die Antwort der Hausherren infolgedessen aber auch nicht auf sich warten, Josef Sindelar benötigte nur vier Minuten für den 1:1-Ausgleich. In Minute 26 hatten die Pfaffenschlager dann eine Riesenchance auf dem Fuß, scheiterten aber an der Stange. „Wenn der reingeht, geht die Partie vielleicht anders aus“, mutmaßte SCP-Trainer Markus Masch. In Spielminute 36 köpfelte Milos Kriegsmann dann sogar zur Führung für die SG ein, Schiedsrichter Jasmin Duran pfiff die Situation aufgrund eines Foulspiels aber ab.

Smrcka glänzte mit Doppelpack und Traumtor

Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren zunächst klar spielbestimmend, elf Minuten nach dem Wiederanpfiff drehten sie dann die Begegnung: Nach Sindelar-Vorarbeit schob Smrcka zur 2:1-Führung für die Gastgeber ein. In der Folge prüften die Pfaffenschlager wiederholt SG-Keeper und Karlstein-Obmann Robert Ringl-Allinger, der aber in jeder Situation die Oberhand behielt. Einige Hochkaräter vernebelten die Masch-Mannen infolgedessen, ehe Routinier Smrcka sehenswert den Deckel auf die Partie setzte: Sieben Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verwertete der Tscheche eine Sindelar-Flanke per Seitfallzieher, fixierte mit einem Traumtor den 3:1-Endstand. „Der Sieg geht am Ende in Ordnung. Wir haben natürlich sehr von den Einzelleistungen von Sindelar und Smrcka profitiert – aber dafür sind sie ja auch da“, analysierte SG-Sektionsleiter-Stellvertreter Fabian Zeiner, der betonte: „Der Sieg war ein richtig guter Start.“

„Wir haben es verpasst, nach dem 1:0 nachzusetzen. Wir haben drei Geschenke verteilt und die Geschenke nicht genützt, die uns Karlstein/Thaya gemacht hat“, trauerte Masch Zählbarem nach: „Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.“ Nächster Gegner der Schwarz-Weißen ist daheim Waldhausen. „Der nächste Brocken. Wir wollen einen guten Auftritt machen und uns nicht kampflos ergeben“, meinte Masch. Die Spielgemeinschaft Karlstein/Thaya trifft nächstes Wochenende auswärts auf Tabellennachbar Großdietmanns. „Auswärts wird es ein bisschen schwieriger, aber wir wollen den dritten Platz festigten“, legte sich Zeiner fest.

SG Karlstein / Thaya - Pfaffenschlag 3:1 (1:1)

Samstag, 25. März 2023, Karlstein/Thaya, 90 Zuseher, SR Jasmin Duran

Tore:

0:1 Tomas Batrla (8.)

1:1 Josef Sindelar (12.)

2:1 Jiri Smrcka (56.)

3:1 Jiri Smrcka (83.)

SG Karlstein / Thaya: R. Ringl-Allinger - R. Pany - P. Popp (85. B. Pany), J. Smrcka (85. D. Kuna), N. Fasching (61. G. Damberger), D. Pescher, G. Premm - J. Sindelar - M. Kriegsmann, M. Kuna (90+2. M. Schwingenschlögl), D. Zach; O. Köck, M. Wanko

Trainer: Rudolf Pany

Pfaffenschlag: P. Dangl - D. Buxbaum, J. Witt - T. Batrla - C. Buxbaum (64. N. Pruckner), J. Bauer - S. Spielhofer (82. M. Nöbauer) - D. Kavka - M. Bauer - T. Fraissl, P. Capka; P. Schörghofer, D. Pruckner, M. Masch, N. Müllner

Trainer: Markus Masch

Karten:

Gelb: Jiri Smrcka (44., Unsportl.) bzw. keine