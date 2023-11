„Genau der richtige Zeitpunkt“: Sportleiter verkündete Rücktritt

Unmittelbar vor dem Start der Transferzeit, steht dem SV Eibenstein ein Umbau in der Sportlichen Leitung bevor. Mit Martin Koppensteiner zieht sich einer der beiden Sportleiter nach sechs Jahren zurück. Wer nachrücken wird, ist derzeit noch offen.

„Irgendwann ist Zeit, dass man auch wieder zurücktritt“, erklärt Koppensteiner. „Als Lokführer habe ich oft Wochenenddienste. Lange habe ich mir alles so eingeteilt, dass ich für den Verein da sein kann, habe viel Zeit investiert. Jetzt habe ich aber etwas die Motivation verloren.“ Mit den zuletzt mäßigen Ergebnissen habe sein Abgang nichts zu tun, betont er: „Das ist keine spontane Entscheidung. Ich habe schon im Sommer darüber nachgedacht, dann entschieden, die Herbstsaison noch mitzumachen. Ende November haben wir Vorstandsneuwahlen. Jetzt ist also der richtige Zeitpunkt, um zu gehen.“

Koppensteiner will Verein erhalten bleiben

Ein kompletter Rückzug ist es nicht. Koppensteiner will dem Verein als Funktionär in anderer Position weiter erhalten bleiben. Wer in die bisherige Rolle Koppensteiners schlüpfen wird, soll am 26. November bei der Jahreshauptversammlung offiziell entschieden werden, erklärt der zweite Eibensteiner Sportleiter Georg Janda: „Wir haben bereits Personen ins Auge gefasst.“

Koppensteiners Rückzug sei für den Verein ein schwerer Schlag, sagt Janda: „Ein schwerer Verlust. Es tut mir persönlich sehr weh, ich habe viel mit ihm zusammengearbeitet. Für seine aufopferungsvolle Arbeit möchte ich mich sehr bedanken. Der gesamte Verein ist dankbar und zeigt Respekt für seine Arbeit.“

„Am Fußballplatz bin ich zuhause“

Koppensteiner hat in seinem Feld viel Erfahrung. 30 Jahre lang war er Spieler, danachSpielertrainer, Trainer und auch Sektionsleiter. „Am Fußballplatz bin ich zuhause, das ist mein Leben“, sagt Koppensteiner. Er blicke auf eine schöne Zeit zurück, auch wenn sie nicht immer einfach gewesen sei: „Unsere Ziele waren meist bescheiden. Ich war mir bewusst, dass wir nicht ganz vorne mitspielen können. Die Herausforderung war immer: Wie weit können wir kommen? Im Frühjahr ist es uns ganz gut gelungen. Jetzt sieht man aber, dass es auch schnell wieder in die andere Richtung gehen kann. Es ist für die Verantwortlichen nie einfach. Gerade auch in der Kaderplanung ist es immer wieder eine Herausforderung, die richtigen Leute zu finden.“

Der nunmehrige Ex-Sportleiter nutzt seinen Abgang auch, um sich bei Weggefährten zu bedanken: „Ich hatte immer ein super Verhältnis zu den Spielern, das war mir ganz wichtig. Auch mit meinen Kollegen, mit Georg Janda und Sektionsleiter Günter Silny, habe ich eine super Zusammenarbeit gehabt.“