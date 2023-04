Nach Umstrukturierungen wieder im Aufwind

Werbung

Aus den ersten drei Partien der Hinrunde konnte der SV Eibenstein nur drei Punkte mitnehmen, der Gesamtscore betrug gerade einmal 4:8. Am Ende der Herbstsaison stand man auf Rang Zehn, blieb hinter den Erwartungen zurück. In der Rückrunde verlor man hingegen nur knapp gegen den Tabellenführer, die nächsten zwei Spiele konnten gewonnen werden. Gesamtscore: 16:4.

Die Ergebnisse der letzten drei Spiele zeigen, dass die Veränderungen im Winter gelungen sind. Die wohl größte Neuerung war der Trainertausch: Petr Novotny wurde durch Markus Zimmel ersetzt, wodurch frischer Wind beim SVE einkehrte. Das sieht auch der Sportliche Leiter Martin Koppensteiner so: „Wir haben uns spielerisch gegenüber dem Herbst wesentlich verbessert, auch die Trainingsbeteiligung ist besser. Das ist klar die Handschrift des Trainers. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir jetzt schon so weit sind, es war ja doch eine große Umstellung. Mannschaftlich sind wir jetzt viel kompakter.“

Damit spricht Koppensteiner wohl auch die Umstellung auf eine Viererkette an, die Zimmel bereits zu Beginn seiner neuen Aufgabe angekündigt hatte. Tatsächlich kassierte der SVE, abgesehen von der verschlafenen Anfangsphase gegen Arbesbach, wo nichts nach Plan lief, erst einen Gegentreffer in der Rückrunde.

Neben der Trainer-Neuverpflichtung kamen auch zwei neue Legionäre nach Eibenstein: Vojtěch Bouška wurde durch Milan Stanek ersetzt, anstelle von Thomas Birma stürmt nun Martin Dušák. Vor allem der Ex-Langschläger Stanek, der die Liga bereits gut kennt, half der Zimmel-Elf von Anfang an. „Er ist eine super Verstärkung für uns, spielt eine tragende Rolle“, erklärt Koppensteiner.

Dusak nach holprigem Start angekommen

Dušák brauchte etwas länger, um sich an das neue Umfeld zu gewöhnen, hat mit drei Toren aus ebenso vielen Spielen aber auch bereits seinen Beitrag geleistet. „Er hat am Anfang niemanden gekannt. Jetzt fühlt er sich aber wohl, man merkt auch spielerisch eine Steigerung. Ich glaube aber, dass noch mehr in ihm steckt“, so der Sportliche Leiter.

Insgesamt ist man in Eibenstein über die Veränderungen und den Start in die Hinrunde also sehr glücklich. Unzufriedenheit herrscht einzig darüber, dass gerade während der guten Phase eine spielfreie Runde auf den SVE wartet. Koppensteiner ist zuversichtlich, dass die gute Form anhält: „Fürchten brauchen wir uns vor niemandem.“